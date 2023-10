Un gardien tombe nez-à-museau avec un ours dans la cuisine d’un hôtel de luxe d’Aspen

Un gardien de sécurité a eu la frousse de sa vie en tombant sur un ours dans la cuisine d’un hôtel huppé d’Aspen, dans le Colorado, tard lundi soir.

Dans une vidéo partagée par Colorado Parks and Wildlife, on peut voir l’ours noir se déplacer dans la cuisine du St. Regis Aspen Resort, avant de disparaître du champ de la caméra pour aller explorer une pièce voisine. C’est à ce moment que le gardien est arrivé, en quête de l’ours.

En suivant les traces de l’animal, l'homme est arrivé face à l’animal qui n’a pas apprécié la surprise. On peut voir la bête s’élever sur ses pattes arrière et décocher un coup au gardien, qui a été atteint au dos et propulsé au sol en tentant de prendre la fuite.

L’homme a pu échapper à l’ours et appeler le 911. Il a été transporté en centre hospitalier pour soigner son dos et a obtenu son congé de l’hôpital le lendemain.

Le Colorado Parks and Wildlife croit que l’ours s’est infiltré dans l’hôtel en passant par une série de portes donnant sur la cour. Après sa rencontre avec un humain dans la cuisine, il a préféré quitter les lieux.

Les agents de la faune ont pu identifier l’animal grâce à une tache blanche présente dans son pelage. L’ours a été retrouvé et euthanasié mercredi.

«Bien qu’il soit commun de voir des ours à Aspen, la tache blanche sur le torse de l’ours a aidé à le différencier des autres ours du secteur», ont fait savoir les autorités par communiqué en précisant que les agents de la faune ont repéré autres ours près d’Aspen avant de retrouver celui responsable de l’attaque.

L’organisation a rappelé à la population d’être vigilante, particulièrement en cette période de l’année où les ours mangent tout ce qu’ils trouvent pour faire des réserves de graisse afin de traverser l’hiver.