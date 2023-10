Une entreprise québécoise de masques rachetée par Medicom

La société québécoise à visée internationale Medicom, spécialisée dans la production et la distribution de solutions liées à la prévention et au contrôle des infections, a annoncé vendredi avoir acheté le producteur de masques Humask et ses actifs dans l’Entreprise Prémont, qui demeurera québécoise.

L’entreprise de Louiseville, dont la production de masques a surtout servi pendant la pandémie, cessera donc ses activités dans la ville de la Mauricie.

«Dans le cadre de notre engagement continu à fournir des solutions de prévention et de contrôle des infections de qualité et de pointe, nous sommes heureux d'étendre la disponibilité de ces produits à de nouveaux marchés et de poursuivre le développement des technologies dans de nouvelles solutions qui répondent aux besoins en constante évolution du marché», a commenté Guillaume Laverdure, PDG de Medicom.

Ce rachat permet de prolonger la durée de vie de l’Entreprise Prémont.

«Cette transaction assure donc la pérennité et la disponibilité de notre gamme d’équipements de protection innovants fièrement développés ici même au Québec. Je tiens à remercier personnellement tout le personnel et les partenaires qui ont travaillé de près ou de loin afin qu’Entreprise Prémont/Humask soit un leader dans le domaine», a commenté Luc Girard, ancien vice-président fondateur, Entreprise Prémont.

Les produits Humask pourront toujours être commandés directement via la boutique en ligne Humask, jusqu’à ce qu’ils soient incorporés dans la boutique de Medicom.