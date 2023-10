Une prostituée accusée d’avoir drogué et volé ses clients

Une prostituée a été arrêtée et accusée d’avoir drogué et volé au moins un client à Calgary, et ce, alors qu’elle se trouvait en liberté conditionnelle pendant qu’elle fait face à des accusations similaires à Vancouver.

Selon ce qu’a expliqué la police albertaine de l’équipe ALERT, Jessica Kane, 31 ans, aurait œuvré comme travailleuse du sexe à Calgary entre octobre et décembre 2022.

Or, à ce moment, ses conditions de remise en liberté lui interdisaient de s’adonner au travail du sexe et de quitter la Colombie-Britannique, où elle fait face à sept accusations d’avoir administré une drogue à une personne pour la maîtriser et à sept accusations de vol. Kane fait aussi face à quatre accusations de fraude et à deux accusations d’extorsion, selon une compilation du Vancouver Sun.

La femme faisait aussi face à une accusation de meurtre, mais celle-ci a finalement été abandonnée par la Couronne.

L’accusée, qui se présente à ses clients avec moult pseudonymes, dont Claudia, Maria, Kara, Kimmy, Bambi, Ava, Lexa, Hazel, Honey, Mia, Becca, Angel, Heidi, Meghan, Natalie et Alexis, est présentement derrière les barreaux en Colombie-Britannique.

Les crimes pour lesquels Kane est accusée en Colombie-Britannique seraient survenus entre mars et juillet 2021. En fouillant un condo lié à la travailleuse du sexe, les policiers avaient découvert des réserves de drogue, près de 50 000$ en liquide et une arme à impulsion électrique.

Le procès de Jessica Kane doit reprendre au printemps prochain.