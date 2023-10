Une policière de Laval congédiée après avoir volé des mitaines, des crampons et des jeux vidéo dans un Costco

Une jeune policière de Laval qui a tenté d’échapper à la justice pour avoir volé des mitaines, des jeux vidéo et des crampons chez Costco a finalement été destituée à la suite d’une décision en arbitrage.

Le 29 novembre 2018, Kimberly Ahier a été interceptée avec sa tante à la sortie d’un Costco de la Rive-Sud de Montréal, avec des sacs remplis d’articles impayés.

La valeur des biens: 585$.

Mme Ahier, qui était policière depuis à peine un an au Service de police de Laval, avait en sa possession les plus petits articles, soit des mitaines, six jeux vidéo ainsi que deux paires de semelles antidérapantes à crampons.

Elle avait tenté de mettre la faute sur sa tante, en vain. La policière de 25 ans a été la seule à devoir comparaitre devant un juge pour cette infraction, sa tante ayant bénéficié dès le début d'un programme de déjudiciarisation. Mme Ahier avait ensuite été suspendue avec solde, jusqu’à sa destitution en 2021.

Courtoisie TRIBUNAL D'ARBITRAGE

Mais son syndicat avait contesté cette décision. Une arbitre a récemment rejeté le grief devant le tribunal d’arbitrage, mettant ainsi fin à la jeune carrière de Mme Ahier.

Prises en flagrant délit

Me Francine Lamy a en effet jugé ses dénégations de «peu crédibles» et a statué qu’une telle conduite de la part d’une personne «investie du pouvoir d’exécuter la loi» devait être «sanctionnée sévèrement».

Kimberly Ahier et sa tante avaient été prises en flagrant délit par une agente de sécurité incognito, qui se faisait passer pour une cliente.

Les comportements suspects de la tante avaient d’abord attiré l’attention de celle qui peut intercepter une quinzaine de voleurs par jour, peut-on lire dans le jugement. Elle a donc intensifié sa surveillance des deux femmes, passant à leurs côtés, épiant leurs conversations et allant même jusqu’à grimper et s’insérer dans les étalages pour mieux les observer.

Elle n’a rien manqué de la scène: la tante a rempli son sac d’articles et a demandé à sa nièce de faire pareil. La policière a rougi, a hésité, semblant nerveuse et mal à l’aise, mais s’est exécutée.

Les femmes ont ensuite filé à l’extérieur en prenant la peine de passer par la porte d’entrée, esquivant ainsi les caisses et la vérification des factures à la sortie.

«Malgré les réticences du départ, [Mme Ahier] a volontairement posé ces gestes», a conclu l’arbitre.

Entrave à la justice

Devant le refus de Kimberly Ahier de s’identifier, le commerce avait fait appel aux policiers. Pour éviter de perdre son emploi, elle avait alors tenté d’obtenir un «traitement de faveur» auprès des policières, sans succès.

«Il n’y a pas qu’un vol à l’étalage, mais aussi une infraction d’entrave à la justice, une conduite tout aussi fautive à mon avis parce que le policier est un acteur central au fonctionnement de ce système», a insisté l’arbitre Lamy.

Selon cette dernière, plutôt que de nier, la policière aurait dû tout admettre, ce qui lui aurait peut-être évité la «triste fin de sa toute nouvelle carrière rêvée».

Plus encore, le fait de reporter la responsabilité sur sa tante constitue «un facteur particulièrement aggravant», a ajouté Me Lamy.

Kimberly Ahier a finalement elle aussi bénéficié du programme de déjudiciarisation. Un arrêt des procédures a été prononcé dans son dossier à l'automne 2019.