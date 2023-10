«Veux-tu m’épouser?»: il écrit sa demande en mariage dans son champ

Un agriculteur français a eu une idée originale pour demander la main de sa bien-aimée, en taillant son champ pour dessiner «veux-tu m’épouser?»

Julien Thelliez de Crèvecœur-sur-l’Escaut, une municipalité du Nord, a proposé à sa conjointe depuis huit ans Elodie Bureau de l’accompagner au champ où une surprise l’attendait, a rapporté jeudi France Live citant «La Voix du Nord».

«Arrivé dans le champ, un monsieur nous attendait, un pilote de drone. Il m’a dit de regarder l’écran, et au fur et à mesure, j’ai vu le message. J’étais émue, je ne m’y attendais pas du tout», a témoigné la future épouse au journal local.

Dans le champ, on peut voir de grandes lettres en majuscule bien taillées formant l’apostrophe: «Veux-tu m’épouser?» à laquelle Mme Bureau a répondu oui à son agriculteur exhibant une bague en or.

Capture d’écran tirée de Facebook de la mairie de Niergnies

Le jeune agriculteur qui a semé des fleurs dans son champ de deux hectares attendait que tout cela pousse, en priant que la météo ne vienne pas foirer ses plans ignorés de tous, y compris sa conjointe, selon le média français.

«Chaque lettre mesure environ 25 mètres de haut et 15 à 25 de large. Le message, en tout, mesure 180 mètres de long», a indiqué M. Thelliez, précisant que ce travail au tracteur-broyeur et à la débroussailleuse lui a pris deux jours et demi.

