Zones scolaires: 7 comportements dangereux notés chaque minute

Non-respect des passages piétons, des limites de vitesse ou encore de la signalisation: près de 425 comportements dangereux ont été notés aux abords de neuf écoles de la province juste sur l’heure précédant le début des classes, a constaté CAA-Québec.

Cela représenterait donc sept comportements dangereux relevés chaque minute devant ces établissements scolaires de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches.

C’est tout du moins ce qu’ont observé des spécialistes de la sécurité routière de CAA-Québec pour la journée du 26 octobre 2023.

Sur ces comportements à risque, la moitié était liée à la vitesse, autant à l’approche qu’à l’intérieur de la zone scolaire, qui est délimitée à 30 km/h. Ces infractions ont été commises même si la signalisation est bien présente, avec notamment des affiches clignotantes.

En plus des excès de vitesse, le non-respect de la signalisation routière et des consignes du brigadier a été noté, tout comme l’utilisation du cellulaire au volant, le non-port de la ceinture, mais aussi une descente non sécuritaire de l’enfant.

Pas seulement les automobilistes

En général, la majorité (83%) des comportements dangereux ont été réalisés par des automobilistes.

Toutefois, un peu plus de 10% de ces fautes ont été commises par des adeptes de la mobilité active, soit des piétons, des cyclistes ou des personnes à trottinette.

Un peu plus de 5% de ces erreurs ont aussi été effectuées par des conducteurs d’autobus scolaire.

«Nos enfants sont notre avenir. Faisons preuve de vigilance, redoublons de prudence et, de grâce, respectons les limites de vitesse afin d’assurer leur sécurité dans leurs déplacements, particulièrement en zone scolaire», a insisté Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.