HÉBERT, Marcel



À Québec, le 14 octobre 2023, entouré de l'amour de ses proches, est décédé, à l'âge de 79 ans, monsieur Marcel Hébert. Il était l'époux de feu madame Solange Arsenault, fils de feu madame Edmonde Lapierre et de feu monsieur Aurèle Hébert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13h à 15h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses fils : Simon-Pierre (Valéry Lemelin) et Olivier; ses petits-enfants : Charles-Antoine, Anne-Sophie et Emmanuelle; sa conjointe Micheline Comeau; ses frères et soeurs : Jean-Marc (Simone Gagnon), Nicole (Philémon Hamel), feu Lise (Gaston Jobin) et Jean (Doris Villeneuve); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Monsieur Hébert a oeuvré 34 ans au sein du Service de police de la ville de Charlesbourg, principalement à titre d'enquêteur. La famille tient à remercier sa conjointe Micheline pour son soutien constant au cours des dernières années, ainsi qu'aux différentes équipes de soins pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bur. 305, Québec (Qc), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com