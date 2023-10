Douze ans après le dernier Harry Potter: que sont devenus ces acteurs de soutien?

Certains des acteurs secondaires de la saga Harry Potter ont continué à faire leur place dans le monde du cinéma, alors que d’autres ont décidé d’emprunter des chemins différents, pour le meilleur, mais aussi pour le pire dans un cas en particulier.

Imelda Staunton, de peste à Reine

Celle qu’on adorait détester alors qu’elle interprétait Dolores Umbridge, la sous-secrétaire du ministre de la Magie qui avait un penchant prononcé pour le rose et les chatons, a joué le rôle de la reine Elizabeth II lors des saisons 5 et 6 de la série The Crown. Elle est ainsi devenue la première actrice à personnifier la reine après son décès, en 2022.

On a également pu la voir dans les films Maleficent (2014 et 2019), dans lesquels elle jouait le personnage de Knotgrass, une fée marraine de Cendrillon.

Joshua Herdman, duels de magie et arts martiaux mixtes

La carrière de celui derrière le personnage de Goyle, fidèle ami de Draco Malfoy, a pris une direction intéressante en 2016. Après quelques rôles très mineurs dans des téléséries britanniques, Herdman, qui maîtrisait déjà le jiu-jitsu, a décidé de tenter sa chance dans l’octogone. Il est toujours invaincu après deux combats chez les amateurs.

Le fond du baril pour Jamie Waylett

Après s’être fait montrer la porte de la franchise en 2009 pour production et possession de cannabis, l’acteur derrière Crabbe, qui complétait un trio avec Goyle et Malfoy, n’a jamais fait d’autres apparitions à l’écran.

En 2010, Waylett a publié le vidéoclip de la chanson Be Your Own Man, dans lequel il rappait sous le nom Bully. Il n’en fallait pas plus aux internautes pour se gâter dans la section commentaires du vidéo YouTube.

«100 points pour Serpentard», commente un auditeur. «Quand tu décroches de Poudlard pour devenir rappeur», lance un autre.

En 2011, il s’est à nouveau retrouvé face à la justice, cette fois pour sa participation aux émeutes qui sont survenues à Londres après qu’un jeune homme de race noire a été abattu par la police. Il était entre autres accusé d’avoir eu en sa possession un cocktail Molotov alors qu’il dévalisait une pharmacie, ce qui lui a valu deux ans de prison.

Evanna Lynch, femme de toutes les causes

L’actrice qui incarnait la sympathique et colorée Luna Lovegood continue à faire son chemin dans le monde du jeu, tant à l’écran que sur scène, mais elle se fait également remarquer par l’énergie qu’elle met à soutenir des causes sociales et des organismes de charité.

Elle fait d’ailleurs partie de la Harry Potter Alliance, qui se rangeait derrière la légalisation des mariages homosexuels dans l’État du Maine, en plus de promouvoir la positivité de l’image corporelle.

Lynch est également ambassadrice pour l’organisme Lumos, fondé par J.K .Rowling, qui s’est impliqué auprès des enfants orphelins d’Haïti.

En 2022, la femme de 32 ans a fait équipe avec Dre Melanie Joy, psychologue et auteure réputée, afin de mettre sur pieds le balado Just Beings, dans lequel les deux femmes se penchent sur la maladie mentale et les comportements autodestructeurs que l’être humain peut avoir. Il s’agit d’une cause que Lynch appuie ardemment, elle qui fut aux prises avec l’anorexie peu avant qu’elle fasse son apparition dans la saga Harry Potter.

Harry Melling dans la cour des grands

Après avoir interprété Dudley, le détestable cousin de Harry Potter, Harry Melling a continué à rouler sa bosse dans le monde du cinéma. C’est en 2018 qu’on a pu commencer à le voir dans des rôles plus importants, alors qu’il a personnifié Harrisson dans The Ballad of Buster Scruggs, un film western qui mettait en vedette James Franco et Liam Neeson, entre autres.

En 2020, il a fait une apparition dans la populaire série d’échecs The Queen’s Gambit, diffusée sur Netflix. Plus récemment, en 2023, Melling tournait aux côtés de Christian Bale dans le long métrage The Pale Blue Eye, alors qu’il incarnait un jeune Edgar Allan Poe, chargé d’aider le personnage de Bale dans une enquête de meurtres.