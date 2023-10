12 séries pour souligner L’Halloween

Si vous déguiser ou courir les partys n’est pas votre truc, et si vous aimez les sensations fortes, les histoires glauques ou à faire frissonner, voici quelques suggestions pour une soirée télé qui risque de vous jouer dans la tête...

La Chute de la maison Usher

Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) poursuit dans l’horreur avec cette adaptation libre d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Nous sommes au cœur de la famille d’un puissant PDG en pharmaceutique qui a tout fait pour sauvegarder sa richesse. Ses pratiques sont remises en question alors que ses enfants meurent un à un dans des circonstances nébuleuses et atroces. Comme toujours, l’univers du réalisateur est anxiogène.

Histoire d’horreur : Délicat

La célèbre franchise créée par Ryan Murphy nous entraîne toujours dans des univers tendus et horrifiques, mais visuellement léchés. Sa distribution suscite chaque fois beaucoup d’attention. Cette 12e saison ne fait pas exception avec la présence de Kim Kardashian et Cara Delevingne qui s’ajoutent à quelques fidèles dont Emma Roberts, Billie Lourd et Leslie Grossman. On y suit une actrice prise entre sa popularité et son désir de maternité malgré des essais in vitro infructueux.

Black Mirror

Une 6e saison de cette série d’anthologie a été déposée un peu plus tôt cette année et s’avère toujours aussi anxiogène. L’épisode Demon 79 nous entraîne dans le passé, mais les thèmes abordés font échos encore aujourd’hui avec la montée de la droite et le manque de tolérance face à l’immigration. Dans cette ère raciste et xénophobe, une jeune vendeuse tombe sur un talisman libérant un démon qui la force à commettre des meurtres sous la menace d’une fin du monde.

Yellowjackets

La saison 2 nous est arrivée le printemps dernier. Les survivantes de la première saison (les jeunes dans le passé) doivent affronter l’hiver et le froid ce qui rend encore plus difficiles leurs conditions et ajoute à la tension. La faim et la folie pour subsister les poussent à poser des gestes insoupçonnés. Une scène est particulièrement juteuse. Attention cannibalisme ! Dans le présent, les survivantes devenues adultes jonglent de plus en plus avec leurs démons et la violence atteint un niveau supérieur. Un vent mystique plane. De part et d’autre, le suspense est nourri.

Le changelin

C’est une histoire d’amour qui tourne au paranormal et au cauchemar. Apollo et Emma tombent amoureux. Alors qu’Emma rentre du Brésil où une rencontre étrange semble lui avoir jeté un sort, ils décident de se marier et deviennent parents. Mais Emma est prise d’insomnie, de paranoïa et de post-partum. Puis, elle disparaît menant Apollo dans une descente aux enfers dans un New York glauque. Il s’agit d’une adaptation du roman du même nom.

The Walking Dead :Daryl Dixon

Des zombies, Daryl en a affronté ! Norman Reedus reprend son rôle dans cette série dérivée qui le mène cette fois-ci en France où il a échoué. S’il espère rentrer chez lui, il doit protéger un garçon et ce territoire est tout aussi hostile. Seuls 200 000 habitants ont survécu et une nouvelle forme de zombies semble se distinguer.

Corps

Au rang des suspenses, cette série dramatique vient de débarquer et s’attarde à la découverte de corps ayant le même symbole. La particularité ? Ses corps font l’objet d’enquêtes sur près de 200 ans menées par quatre détectives en 1890, 1941, 2023 et 2053. Qu’est-ce qui unit ces corps sur une aussi longue période de temps ? Est-ce la même victime ? Une histoire qui mystifie, adaptée d’un roman graphique.

The Other Black Girl

Dans un registre plus léger, Zakiya Dalila Harris a créé une série télé à partir de son livre grâce à la complicité de Rashida Jones. On y suit Nella, rédactrice adjointe d’une maison d’édition dont elle est la seule employée noire. Chaque jour, elle subit de part et d’autre des micro-agressions. Quand une autre femme noire obtient un poste, elle y voit une alliée. Bien au contraire, elle devient subtilement sa pire ennemie. Ici, la satire rencontre la paranoïa.

Wilderness

Liv et Will semblent mener une vie de couple parfaite. Mais une histoire d’infidélité vient tout bousculer. Pour se réconcilier, nos deux comparses se lancent dans un road trip. Le désir de vengeance s’installe. Et les accidents se multiplient.

Chair de poule

Les ados connaissent la série de livres Chair de poule qui les initie à l’épouvante depuis le début des années 90. Disney propose maintenant une série télé inspirée des mêmes livres. On s’adresse évidemment aux ados et aux préados. Ou aux plus peureux. On y retrouve une bande de jeunes qui, après avoir laissé s’échapper des forces surnaturelles, doivent collaborer pour les capturer et minimiser les dégâts.

The Enfield Poltergeist

Documentaire en quatre parties à la facture cinématographique. On y relate l’histoire « vraie » derrière Poltergeist (1982) suite à la découverte d’enregistrements originaux dans la fameuse maison de la banlieue de Londres où se sont produits des phénomènes paranormaux alors qu’une jeune fille se disait possédée par le démon. Cette histoire avait inspiré le film The Conjuring 2.

Hantée par ses démons : l’affaire Christina Boyer

Dans la même veine, cette minisérie documentaire de type true crime en trois épisodes raconte le destin de Christina Boyer, celle que l’on surnommait Poltergeist Girl en référence au film de Spielberg. Abandonnée dès son jeune âge, elle clamait depuis l’adolescence avoir des pouvoirs de télékinésie et supernaturels. Quand sa fille de 3 ans a été retrouvée morte, elle a été accusée de meurtre et croupie en prison depuis ce temps, se disant innocente.

