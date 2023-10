TRUDEL, Claude



Au CHUL, le 2 octobre 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Claude Trudel. Il était l'époux de madame Sylvie Trottier, fils de feu dame Cécile Cossette et de feu monsieur Stanislas Trudel. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 11h30 à 13h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Sylvie; ses sœurs : Reine (Gilbert) et Andrée (Caroll); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trottier : Josée-Anne, Richard (Sylvie), Guylaine et Francis; ses neveux et nièces : Marie-Line Gilbert (François), Antoine (Ling) et Étienne Pleau-Trottier; ses petites-nièces : Emma-Jeanne et Flavie St-Germain et Lilianne Fan Fu-Trottier; ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. Claude était un homme discret et généreux, dévoué à sa famille et à ses amis. Il aimait les gens, il aimait la vie; il avait une connaissance profonde de la nature humaine, ce qui en faisait un ami précieux et un conseiller hors pair. Géographe de formation, Claude a mené une passionnante carrière comme analyste au Gouvernement du Québec. Il a été de tous les dossiers en transport aérien durant ses 38 ans au Ministère des transports. Nous remercions du fond du cœur les docteurs Éric Marchand et Catherine Dussault et leurs équipes soignantes de l'Unité de courte durée gériatrique (UCDG) et du 2e sud-ouest pour les excellents soins prodigués à Claude. Nos remerciements vont aussi aux membres du service de soutien à domicile du CLSC Ste-Foy-Sillery qui ont facilité, avec leur contribution humaine et compétente, le maintien de Claude à la maison tel qu'il le souhaitait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de soutien au Centre de recherche en infectiologie (CRI), Direction de la philanthropie et des relations avec les diplômées et les diplômés : 2325, rue de l'Université, local 3402. Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6, Tél.: 418-656-3292, Tél. sans frais : 1-877-293-8577, Site Web :https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0280/