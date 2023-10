MICHAUD, Jean-Marc



À l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q), le 22 septembre 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Michaud. Il était l'époux de madame Liette Thibault Michaud, fils de feu madame Émilia Pelletier et de feu monsieur Alphé Michaud. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Liette; ses enfants : Serge (Linda Allaire), Yves (Maryse Poudrier) et Manon (François Hardy); ses petits-enfants : Sophie, Émilie, Fanny, Marc-André (Noémie Fiset), Émile et Tristan (Coralie Bissonnette); ses arrière-petits-enfants : Abigaëlle, Elliot et Xavier; ainsi que son frère feu Réal (Cécile de Varennes); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Thibault : Réjean (Cécile Nazair), feu Marcel (Rosie Bernier), feu Ginette (feu Rolland Gagné), feu Rachel, Louisette et Daniel (Carmen Bergeron); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier l'équipe médicale de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, tél.: 418- 656- 4999, site web : https://fondation-iucpq.org/