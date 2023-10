LÉVESQUE, Fernande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 octobre 2023, est décédée, à l'âge de 68 ans et 3 mois, Mme Fernande Lévesque, conjointe de M. Jacques Lévesque, fille de feu Mme Adrienne Lapointe et de feu M. Paul Lévesque. Elle demeurait à Lévis, autrefois à Sainte-Hélène, Kamouraska.. L'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Hélène à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Jacques Lévesque; ses filles : Sabrina, Élisabeth (Dave Tremblay); ses petits-enfants : Margot, Edgar. Elle était la soeur de : Adrien (Chantale Ouellet), Philippe, Claude (Normande Castonguay), feu Robert, feu Fernand, Odette, Paul-Aimé, Jean-Pierre, Guylaine et la belle-soeur de : Fernande (Réjean Roy), feu Claude, Marco. Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du C.R.I.C pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la