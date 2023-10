7 produits inusités au «pumpkin spice» à se procurer pour un temps limité!

Quand l’automne s’installe, un vent spécial balaie les allées des épiceries. Eh oui, le « pumpkin spice » est la saveur du mois d’octobre, faisant le relais entre les odeurs fruitées de l’été et les parfums à la menthe. Il sent bon la cannelle, la muscade et le clou de girofle ! Et, surtout, il amène sur les tablettes des produits surprenants, revisités avec une touche d’épices à la citrouille.

Ce parfum rappelle clairement les épices utilisées pour aromatiser la fameuse tarte à la citrouille. Il est réconfortant, assez épicé, riche et plutôt enrobant. Il est possible de le créer soi-même et ainsi jouer avec les quantités des différentes épices selon nos goûts et préférences.

D’abord, il faut de la cannelle, c’est la base. Ensuite, le gingembre moulu, la muscade, le piment de la Jamaïque et le clou de girofle. Pas plus compliqué ! Il ne restera qu’à ajouter ce mélange autant sur nos yogourts, nos smoothies, dans le pain, dans des potages, etc.

YOGOURT GREC OIKOS

Photo fournie par Oîkos

Même le yogourt n’échappe pas à la folie ! Oikos propose, pour un temps limité, son yogourt grec brassé à la citrouille épicée. Une collation protéinée – 8 g pour une portion de 100 g – parfaite pour célébrer l’automne. 4,48 $ chez Walmart

CAFÉ AROMATISÉ COMPLIMENTS

Photo fournie par Compliments

Avec ces capsules de café aromatisé à la citrouille épicée, vous dépenserez moins pour une boîte de 12 capsules Compliments que pour un café en restaurant ! De quoi combler votre envie à petit prix ! 6,79 $ chez IGA

BISCUITS CÉLÉBRATION LECLERC

Photo fournie par Biscuits Leclerc

Les fameux biscuits « feuilles d’érable » – liés à bien des souvenirs d’enfance – se métamorphosent, le temps d’une édition limitée, en des « biscuits de feuilles d’automne ». Mais toujours la même crème à la vanille, toutefois ! À tremper – ou non ! – dans un verre de lait pour un goûter sucré ! 2,47 $ chez Walmart

CÉRÉALES CHEERIOS

Photo fournie par Cheerios

Voilà un bol de céréales totalement réconfortant pour les fans finis des épices à la citrouille ! Les classiques Cheerios ont troqué leur goût de miel pour des arômes de cannelle, de muscade et de clous de girofle. 4,97 $

REHAUSSEUR DE CAFÉ STACKBUCKS

Photo fournie par Starbucks

Il suffit de verser juste une touche de ce rehausseur de café inspiré du fameux latté à la citrouille épicée de Starbucks. Une façon facile d’ajouter des notes de cannelle et de muscade à votre boisson préférée. 9,99 $ chez IGA

CARAMELS MOUS WERTHER’S ORIGINAL

Photo fournie par Werther's

La combinaison du caramel mou et des épices les plus populaires en octobre donne une friandise savoureuse et onctueuse. Une gâterie sucrée pour célébrer la saison colorée ! 5,97 $ (250 g) chez Tigre Géant

CHAÏ CITROUILLÉ DAVIDS TEA

Photo fournie par Davidstea

Pour un thé noir aussi épicé que réconfortant, c’est le chaï citrouillé qu’il faut préparer. Ses saveurs ? Quelque chose entre le caramel et la tarte à la citrouille. Un plaisir automnal à s’offrir ! 16,99 $ pour une boîte de 90 g (aussi offert en feuilles, sans boîte)