RUEL, Jean-Clément



Au C H U de Québec, Hôpital du Saint-Sacrement, le 31 août 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Clément Ruel, conjoint de madame Charlotte Rioux, fils de feu Mary-Ann Wilson et de feu Paul-Émile Ruel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et son fils Martin Desaulniers (Marie-Josée Laporte), son fils feu Claude et sa mère Carmelle Rousseau, ses frères et sœurs : feu Charlotte (feu Henri-Louis Aubin), Helen (Dan Morand), Wilson (Solange Paradis) et Louise (Yvon Gosselin); ses petits-enfants : feu Myriam, Roxanne et Jérémy Desaulniers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 17h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Le Club des Petits-Déjeuners, par la poste au 135-G, boulevard de Mortagne, Boucherville (Qc) J4B 6G4, par téléphone au 1 888 442-1217, poste 3330, ou sur son site web : https://www.breakfastclubcanada.org/fr/don/