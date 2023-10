NEVEU TREMBLAY, Isabelle



De Varennes, le 23 octobre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Isabelle Neveu, épouse de M. Ronald Tremblay. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses : Denis, Judith (Patrick Salvas), ses petits-enfants : Émerick, Zakary, Lyziane, Lucas, sa soeur Louise (André Legault), neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra vos condoléances le samedi 11 novembre 2023 de 13h à 17h et le dimanche 12 novembre de 13h à 16h au :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Lajemmerais. https:// fondationlajemmerais.org/