DESROCHERS, Jacques



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jacques Desrochers, survenu à Québec, le 5 octobre 2023, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux de Lise Caouette, le fils de feu Marie-Rose Valois et de feu Joseph Desrochers. Sa famille recevra les condoléancesde 9h à 10h, auOutre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Tanya; sa soeur Georgette ainsi que plusieurs ami(e)s. Il est parti rejoindre ses frères et ses soeurs: André, Antoine, Jean, Louis, Denis, Lucie, Louise, Jeanne D'Arc et Réjeanne. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel du département de l'oncologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.