BÉLISLE, Michèle



Le 8 octobre, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédée Michèle Bélisle, fille de feu Dr Gilles Bélisle et de Charlotte Émond (Patrick Labrecque). Outre sa mère et son beau-père, elle laisse dans le deuil sa soeur Marie (Réjean Gagnon), ses frères Jean-François (Suzanne Payette) et Louis, ses neveux François Gagnon (Ingrid Boily), Charles-Étienne Gagnon (Alexandra Sauvé), William Bélisle (Alexandra Tardif) Éliot Bélisle (Alexandra Jobin), ses petits-neveux et nièces, et sa demi-soeur Julie Labrecque (Claude Meunier), ainsi que son grand ami Pierre Gagnon et sa fille Sarah Dubord-Gagnon. Connaissant la générosité de Michèle, la famille a fait don de ses organes à Transplant Québec. Grâce à elle, des personnes pourront vivre suite à la greffe de ses reins. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'Héma-Québec et Transplant Québec pour leur empathie et leur professionnalisme.Ses cendres seront mises en terre dans le lot familial en présence de la famille à une date ultérieure. Les services funéraires ont été confiés aux soins du