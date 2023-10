Une première finale depuis 2022 pour Félix Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime s’est défait sans problèmes du Danois Holger Rune, la sixième raquette mondiale, pour atteindre la finale du tournoi de Bâle en Suisse, samedi.

Le Québécois ne s’est pas éternisé en remportant son duel en deux manches de 6-3 et 6-2. Le match n’a duré qu’une heure et 23 minutes.

L’histoire se répète pour «FAA», puisqu’il avait déjà battu Rune en finale l’année dernière à Bâle.

Auger-Aliassime a brisé son adversaire du jour à trois reprises, en plus de réussir cinq as, contre trois pour Rune. Même si ce dernier a été bien plus adroit sur ses premières balles de service (81%) d’efficacité que son rival, le Montréalais a dominé dans presque tous les autres domaines.

En effet, il a présenté des rendements de 23 en 28 sur les points gagnés sur ses premiers services, ainsi que 15 en 22 sur son second.

Auger-Aliassime défendra son titre dimanche face au Polonais Hubert Hurkacz, 11e au classement de l’ATP, qui s’est difficilement défait du Français Ugo Humbert 6-4, 3-6, et 7-6 (2) pour atteindre la finale. Les deux athlètes se sont déjà croisés à trois reprises, le Canadien ayant eu l’avantage deux fois.