CLOUTIER, Georges-Henri



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 octobre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Georges-Henri Cloutier, ingénieur et major retraité. Il était l'époux de dame Micheline Bourget, fils de feu Armandine Beaulieu et de feu Gérard Cloutier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses filles : France (Jean Lachance) et Lyne (Louis Richard); ses petits-enfants : Catherine (Pierrick Lafrenière), Geneviève (Charles Therrien) et Gabriel; ses frères et soeurs : Marcel et feu Cécile; ses belles-soeurs : Micheline Couillard, Louise Bourget et Diane Boivin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, notamment de l'Institut militaire de Québec et de l'Amicale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, au 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 1-888-939-3333, site web: www.cancer.ca