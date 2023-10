Claude Bédard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 octobre 2023, à l'âge de 86 ans,est décédé monsieur Claude Bédard,époux de madame Francine Bureau.Il était le fils de feu Napoléon Bédard et de feu Madeleine Girard.Il demeurait à Lévis et auparavant à Québec.Claude Bédard est considéré à juste titre comme un monument du journalisme sportif au Québec.Il a œuvré comme directeur des sports dès les premiers jours du Journal de Québec, de 1969 à 1997.Au fil des ans, il a su se faire connaître et apprécier par ses nombreuses chroniquesen énonçant des opinions aussi respectées qu'influentes.Il a aussi porté plusieurs autres chapeaux,notamment grâce à ses interventions régulières sur les ondes radiophoniqueset en tant qu'analyste à la télévision lors des matchs des Nordiques.Il a d'ailleurs joué un rôle clé dans la venue de cette équipe chérieà Québec en militant ouvertement pour son accession àl'Association mondiale de hockey en 1972, ce qui a ensuitepavé la voie au passage vers la Ligue nationale, sept ans plus tard.Pendant ses 28 années au Journal de Québec, Claude Bédarda été un collègue apprécié de ses pairs pour son ardeur à la tâche,sa bonne humeur et ses vastes connaissances. Longtemps aprèsson départ, il a continué à servir de ressource aux journalistesqui ont pris le relais dans l'équipe qu'il a construite.Son départ constitue un vide immense dans sa famille personnelle,ainsi que dans celle de Québecor.Son impact a été bien au-delà du monde du sport. Monsieur Bédarda contribué à amasser des fonds qui ont permis de mettre sur piedla maison Marie-Élisabeth, qui se consacre aux soins palliatifspour les gens en fin de vie, à Rimouski.Cette cause lui a toujours profondément tenu à cœur.Outre son épouse Francine, il laisse dans le deuil son fils : Vincent (Renée);ses petits-enfants : Alexandre, Mélissa, Jonathan, Élliot et Mélissa;les enfants de son épouse : Christian et Véronique ainsi que sa petite-fille : Charlotte.Il était le frère de : Jeanine Bédard, Monique Pichette et Lucie Pichette.Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à laFondation du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes Inc.(6000 3e Avenue Ouest, Québec, G1H 7J5).Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famillevia notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 4 novembre à 11 h,en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie "Pour renseignements: