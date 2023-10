« Ceux qui restent » : Paul Giamatti se transforme en professeur mal aimé

Dans Ceux qui restent d’Alexander Payne (Les descendants), Paul Giamatti se transforme en professeur mal aimé chargé de surveiller des élèves qui ne peuvent pas rentrer dans leur famille pendant les vacances de Noël.

Vingt ans après avoir collaboré à À la dérive, Alexander Payne retrouve Paul Giamatti et lui fait tenir le rôle de Paul Hunham, un professeur d’histoire ancienne dans un pensionnat de la Nouvelle-Angleterre. Nous sommes à la veille des vacances de Noël en 1970 et seuls quelques élèves ne passent pas les vacances dans leur famille. Les malchanceux qui restent sont, à leur grand regret, confiés à ce prof particulièrement sévère.

Mais de fil en aiguille, Angus Tully (Dominic Sessa, un nouveau venu) demeurera seul avec Hunham et Mary Lamb (Da’Vine Joy Randolph), la cuisinière de l’école, dont le fils est mort au Vietnam. Il se développera alors une relation amicale entre les trois protagonistes.

Crédit photo : Seacia Pavao / © 2023 FOCUS FEATURES LLC

Outre la réalisation, ce qu’Alexander Payne préfère de son travail ? « La recherche des lieux de tournage et le montage », a-t-il dit aux journalistes lors d’une conférence de presse à laquelle l’Agence QMI a participé la semaine dernière. « Il ne s’agit pas simplement de trouver les bons endroits pour la période à laquelle se déroule le film ou les lieux dans lesquels les personnages évolueront, cela me permet de connaître les communautés dans lesquelles je tourne. Nous visitons environ 20 lieux avant d’en trouver un qu’on verra à l’écran. »

« Rencontrer les propriétaires des lieux, tisser des liens, m’immiscer dans la communauté... tout cela a une influence et se retrouve dans le rythme de mon film. Ici, c’était particulièrement important puisque je ne connaissais rien du Massachusetts. Ça a été la même chose pour Les descendants lorsque nous avons tourné à Hawaï. La recherche de lieux de tournage est, pour moi, une étape très gratifiante du processus. » De fait, cinq écoles ont été choisies, chacune étant l’une des parties du pensionnat vu dans Ceux qui restent.

Crédit photo : Seacia Pavao / © 2023 FOCUS FEATURES LLC

Un autre avantage du Massachusetts, outre les crédits d’impôt, est le fait que « le temps y passe plus lentement », de souligner Alexander Payne. « Bon nombre des lieux de tournage n’ont pas changé, comme l’allée de quilles ou le café dans lequel travaille Lydia Crane [une employée de l’école qui a des emplois supplémentaires pendant les vacances, incarnée par Carrie Preston, vue dans la série Une femme exemplaire et son dérivé Une lutte exemplaire, NDLR], qui est restée telle quelle depuis les années 1940. »

Dominic Sessa, un inconnu, a été trouvé par hasard au milieu de « 800 jeunes acteurs connus » ou non.

« De toutes les auditions envoyées par vidéo, j’en ai regardé peut-être environ 70, sans trouver l’acteur que je voulais. Finalement, nous étions en train d’appeler les écoles dans lesquelles nous devions tourner et j’ai demandé aux professeurs d’art dramatique s’ils avaient des élèves qui voulaient passer les auditions. »

« Et dans l’une d’entre elles, j’ai pris deux acteurs. Le premier n’a qu’une ou deux répliques, mais le second, Dominic Sessa, n’avait jamais joué de sa vie, ni au cinéma ni à la télévision ! »

Crédit photo : Seacia Pavao / © 2023 FOCUS FEATURES LLC

Déçu de ne pas pouvoir « partager cette conférence de presse avec les acteurs » en raison de la grève, Alexander Payne a insisté sur ses retrouvailles avec Paul Giamatti, deux décennies après À la dérive.

« Il est un produit du monde que je décris dans le film. Paul m’a dit qu’il pouvait jouer ce personnage parce qu’il l’avait rencontré dans sa jeunesse à Yale et je l’ai complètement laissé faire. Paul Giamatti est comme Meryl Streep ou Laurence Olivier, on le choisit pour ce rôle parce qu’on est curieux de voir ce qu’il va en faire. Et on sait que ce sera merveilleux. »

Ceux qui restent prendra l’affiche dans les salles du Québec dès le 10 novembre.