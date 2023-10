Christian Dubé écrit au Journal: «le projet de loi 15 est nécessaire pour un meilleur accès au réseau de la santé»

Je voulais m’adresser à vous ce matin. Il a été beaucoup question du projet de loi no 15 dans les derniers jours. Nous avançons bien dans son étude détaillée à l’Assemblée nationale et je tenais à vous expliquer comment il va vous permettre d’avoir un meilleur accès à notre réseau de la santé. C’est pour vous qu’on doit le rendre plus efficace et plus humain et c’est pour vous que nous y travaillons chaque jour.

Premièrement, permettez-moi un petit retour dans le temps. La pandémie a mis en lumière les lacunes et les défis auxquels notre réseau de santé est confronté. Collectivement, nous avons fait le constat que le statu quo n’était pas possible. De ce constat est né le Plan santé, en mars 2022, puis, en mars dernier, nous déposions le projet de loi no 15 pour rendre notre réseau de santé plus humain, plus performant et plus efficace.

Notre projet de loi repose sur quatre grands principes : un meilleur accès aux soins pour les Québécois, une gestion de proximité partout dans le réseau, une plus grande responsabilité populationnelle des professionnels de la santé ainsi qu’une meilleure expérience patient.

Combien d’histoires avez-vous entendues, ou même vécues personnellement, d’établissements qui ne peuvent pas prendre en charge un patient parce qu’il n’a pas le bon code postal ou encore d’employés qui souhaitent prêter main-forte à un hôpital, mais qui ne peuvent pas, car ils sont attitrés à un autre établissement? Ce n’est pas normal. Nous avons atteint certaines limites. D’ailleurs, le rapport de Dominique Savoie, la sous-ministre de la Santé et des Services sociaux de l’époque, en faisait le constat après la première vague de la pandémie en 2020. Il faut maintenant que ça change.

Des changements concrets pour vous assurer un meilleur accès

Tous les changements que nous réalisons présentement, c’est pour vous permettre d’avoir un meilleur accès aux services de santé. Pour atteindre cet objectif, on doit se doter d’une meilleure gouvernance clinique afin de donner les leviers nécessaires à nos gestionnaires pour assurer une meilleure prise en charge par tous les professionnels peu importe où vous habitez, mais aussi une meilleure fluidité dans le parcours de soin pour diminuer le temps d’attente.

Voici quelques exemples concrets qui permettront un meilleur accès. Vous pourrez désormais savoir où vous êtes rendus sur la liste d’attente en chirurgie. Vous devrez aussi désormais être opéré dans un délai raisonnable, et si ce délai est dépassé, être opéré sans frais dans une clinique privée ou encore dans une autre région que celle où vous résidez, si c’est ce que vous désirez. Ainsi, si vous vivez en Montérégie et que vous attendez une chirurgie depuis un an, mais qu’une place est disponible à Drummondville la semaine suivante, vous pourriez faire le choix de vous y faire opérer.

Une meilleure coordination est nécessaire pour les patients

Avec le projet de loi no 15, ce que nous voulons notamment, c’est créer Santé Québec, qui nous permettra de briser les silos, mais aussi d’appliquer plus efficacement les meilleures pratiques

partout dans le réseau. Ainsi, sa création permettra une plus grande flexibilité et une meilleure coordination des opérations sur le terrain, notamment aux urgences, en chirurgie et avec le centre de répartition des demandes de services (CRDS). L’idée n’est pas de centraliser, bien au contraire : il faut favoriser une gestion de proximité.

Tous les établissements continueront de gérer en fonction de leurs particularités locales et de leurs spécialités, mais aussi en travaillant mieux ensemble. C’est pour cette raison que chacun d’entre eux doit faire partie de Santé Québec. Tout le monde fait partie de la solution et doit participer à l’effort collectif.

Décentraliser pour mieux se coordonner

Certains prétendent que Santé Québec est de la centralisation, mais c’est tout l’inverse. D’abord, le premier geste de décentralisation vient de la séparation des orientations, qui demeureront au ministère, et des opérations, qui seront à même le réseau. Combien de fois avez-vous entendu que les directives d’en haut ne se rendent pas en bas ? Malheureusement, trop souvent. Il n’est plus à démontrer qu’on doit avoir un réseau qui se parle, qui se répartit les ressources et qui agit rapidement là où il y a des enjeux.

C’est pourquoi Santé Québec sera là pour coordonner, et les gestionnaires locaux seront là pour décider et gérer. Il est même spécifié dans la loi que toutes les décisions devront se prendre au niveau décisionnel le plus près possible du patient.

En résumé, la gestion clinique va continuer de se faire localement, mais Santé Québec aura les leviers nécessaires pour appliquer les bonnes pratiques ailleurs, comme le demandait la Commissaire à la santé et au bien-être, madame Joanne Castonguay. Enfin, ce n’est plus vous qui allez vous adapter au réseau, mais bien le réseau qui va se rendre plus accessible à vous.

Le patient au cœur des décisions

Par ailleurs, Santé Québec devra mesurer la satisfaction de la clientèle partout au Québec. Un comité national des usagers sera mis sur pied pour que la voix des patients soit entendue et que les corrections puissent être apportées lorsque des situations inacceptables se produisent. C’est ainsi que nous pourrons vous offrir les soins et services de qualité qui répondent à vos besoins, que ce soit pour les soins cliniques, les services sociaux et, aussi, les soins à domicile.

Les grands changements apportés à notre réseau ont déjà commencé. Les améliorations que nous voulons réaliser avec le projet de loi no 15 s’inscrivent dans la vision de notre Plan santé. Ils demandent du courage. Nous avons toute la volonté politique d’aller jusqu’au bout. Nous ne pouvons pas faire une réforme à moitié. On vous le doit.

Votre ministre de la Santé,

Christian Dubé