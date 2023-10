« Danse Macabre » : le surprenant album d’Halloween du groupe britannique Duran Duran

«Si tu as toujours du plaisir et que tu peux encore surprendre, tu fais bien ton travail», lance John Taylor, le bassiste et l’un des fondateurs de Duran Duran. Avec le nouvel album Danse Macabre – un opus d’Halloween composé de trois titres originaux et dix reprises de pièces de vedettes connues –, la formation anglaise réussit effectivement à étonner à nouveau ses admirateurs. Discussion avec John Taylor.

Danse Macabre est votre 16e album studio. Est-ce qu’un tel nombre vous avait effleuré l’esprit à vos débuts?

«On n’a jamais vraiment pensé comme cela, en fait. Au début, tu veux faire un album, ton propre album. Puis cet album est un succès et tu as quelques chansons qui fonctionnent, alors tu sais que tu vas faire un 2e album. Tu mets tout ce que tu as dans ce 2e album et il a un grand succès qui te rend célèbre à travers le monde, et c’est là que ça devient difficile. Car tu as les standards, tu dois commencer à penser à comment écrire des succès et tu as quelque chose à perdre. Puis, l’aventure s’amorce et tu réalises que tu n’as pas vraiment de contrôle sur où tout cela s’en va.»

Parlez-moi de ce nouvel album qui arrive juste à temps pour l’Halloween.

«Ce disque est une anomalie (rires), c’est un album qui est né d’un spectacle qu’on a livré à Las Vegas où nous étions tous costumés et où nous avons joué toutes ces reprises de chansons pendant une nuit au thème de Spooky Halloween. Le lendemain, Nick [Rhodes] a dit: «Faisons un album!» Nous avons aussi utilisé de nos vieilles pièces qu’on a adaptées et modifiées. Puis quelqu’un a lancé: «Et si on faisait une nouvelle chanson un peu vaudou qu’on intitulerait Danse Macabre et qui serait comme une procession d’Halloween!» Nous sommes allés en studio et en sommes ressortis avec trois nouvelles pièces.»

Danse Macabre est composé de plusieurs reprises de chansons d’Halloween, notamment des Rolling Stones (Paint It Black), de Talking Heads (Psycho Killer) et de Billie Eilish (Bury A Friend). Pourquoi ces artistes?

«Tous les artistes cherchent désespérément à s’exprimer, même si nous sommes généralement des introvertis. On doit donc montrer qui nous sommes à travers nos chansons, nos albums et les chansons qu’on choisit de reprendre. Cela en dit beaucoup sur nous et sur nos influences musicales. Et Billie Eilish, on l’adore! Comment faire autrement?»

Il était important pour vous de faire participer d’anciens membres du groupe à ce projet?

«Oui, on a reconnecté avec Andy Taylor l’an dernier lors de notre intronisation au Hollywood Walk of Fame, on a appris pour sa maladie [son cancer]. On a voulu travailler avec lui, avec Nile Rodgers et Warren Cuccurullo également.»

Comment gardez-vous la flamme de la musique allumée?

«C’est comme un mariage; il faut être respectueux, mais tu dois aussi être coquin et surprenant. Tu ne dois jamais tenir l’autre pour acquis. On se motive, on argumente beaucoup, on s’engueule, mais nous apprécions tous ce que le groupe nous permet de faire, le genre de vie que cela nous offre. C’est un contrat. Si tu as la chance de faire un métier que tu aimes, tu dois trouver un moyen de maintenir la flamme allumée. Conserver l’enthousiasme pour le faire.»

À 63 ans, avez-vous des plans de retraite? «Être dans un band me garde en forme mentalement et physiquement. Pour le moment, cela me va. On s’aime, on se respecte et, surtout, on continue à croire à ce qu’on peut construire et réaliser ensemble.»

Quel est le secret pour durer dans le domaine de la musique, selon vous? «Il n’y en a pas. Tu dois juste vraiment le vouloir et être prêt à travailler pour y arriver. Tu dois être prudent et ne jamais avoir de ressentiments. Nous, on s’engueule tout le temps, mais on s’aime et on finit toujours par se réconcilier.»

– L’album Danse Macabre, de Duran Duran, est offert sur les plateformes.