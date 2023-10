GAGNON, Jean-Marie



Le 25 octobre 2023, est décédé au CHSLD Jacques-Cartier, à l'âge de 78 ans et 5 mois, M. Jean-Marie Gagnon, demeurant à Chicoutimi. Il était le fils de feu madame Gertrude Tremblay et de feu monsieur Jean-Robert Gagnon. La crémation a eu lieu au crématorium du Complexe funéraire Carl Savard etIl laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Louis Gagné), Martin et Sylvain; ses petits-enfants: Mia, Élia, Raphaëlle et Léonie; ses frères et soeurs : Sylvie, André (Lisette Blackburn), feu Benoit, Maude, Carole et feu Claude. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Un merci particulier à tout le personnel du CHSLD Jacques-Cartier pour les bons soins apportés à Jean-Marie. Pour ceux et celles qui le désirent, veuillez faire parvenir un don à Parkinson Québec au https://parkinsonquebec.ca/