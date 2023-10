Voici cinq livres terrifiants pour l’Halloween

Envie de lire quelque chose d’un peu effrayant pour l’Halloween ? Dans ce cas, on a ce qu’il vous faut !

L’abîme

L’histoire se déroule à Paris, dans un vieil immeuble gothique, rue Paradis. Il y a deux ans, le corps d’un Américain y a été retrouvé, les entrailles à l’air, le cou cassé et un œil à moitié rongé. Mais comme toutes les issues étaient fermées de l’intérieur, le vieux commissaire chargé de l’affaire n’a jamais pu prouver qu’il s’agissait d’un meurtre. Par chance, avant de mourir, l’Américain avait eu la brillante idée de tenir un journal, et c’est ce dernier qui sera ici reproduit. On pourra donc, nous aussi, en savoir plus sur son étrange quotidien, sur son chat ou sur sa jeune voisine apparemment possédée par le diable.

Le résultat est troublant.

La poupée

Au cours d’une partie de pêche, une poupée de la taille d’un bébé va être remontée à bord d’un chalutier. Même si elle est particulièrement horrible à cause de son séjour prolongé dans l’océan, une gamine de 11 ans tiendra à la garder et à la ramener chez elle. Mauvaise, mauvaise idée. Sauf qu’elle ne pouvait pas le savoir...

Ça, c’était il y a cinq ans. Aujourd’hui, pas d’autre poupée. À la place, c’est une jambe humaine qui va être repêchée au large de Reykjavik. À l’inspecteur Huldar de découvrir à qui elle a appartenu. Quant à son amie Freyja, qui est psychologue pour enfants, elle va devoir aider à faire la lumière sur une affaire sordide d’abus sexuels, un employé des services sociaux étant suspecté d’avoir profité des mineurs dont il avait la charge. Si le fait d’avoir lu les quatre précédents opus de la série Frayja et Huldar est un plus, on peut aussi très bien commencer avec ce cinquième volet qui garantit quelques sueurs froides.

Ceux qui ne meurent jamais

De l’avis des habitants de Bucarest, B. est le village idéal pour aller se reposer durant les grandes vacances. Situé au sud de la Transylvanie juste au pied des Carpates, il combine en effet montagne et forêt. La narratrice, qui y a passé de nombreux étés exaltants auprès de sa grand-tante, pourrait d’ailleurs s’empresser de le confirmer. Mais en décidant d’y retourner après l’exécution du dictateur communiste Nicolae Ceaușescu, elle aura quelques surprises. La première ? L’endroit abriterait la tombe de Vlad l’Empaleur, le prince qui a inspiré à Bram Stocker le plus illustre des vampires...

Même si on a là un sympathique récit qui ne bascule jamais dans l’horreur, on a tenu à en parler parce que ce n’est pas tous les jours que Dracula en personne s’invite dans les pages d’un nouveau roman !

Personne ne meurt à Longyearbyen

À Longyearbyen, la toute dernière ville avant le pôle Nord, mieux vaut ne pas s’aventurer trop loin sans fusil. À cause des ours polaires, qui sont relativement nombreux dans l’archipel norvégien du Svalbard. Lorsque le cadavre bien amoché d’une doctorante en biologie arctique est découvert sur l’une des plages de la région, les ours seront donc tout naturellement incriminés. Et ce, même si Lotti Sandvik, la policière chargée de l’enquête, va rapidement commencer à se poser des questions.

À plusieurs centaines de kilomètres de là, aux îles Lofoten, une autre femme sera retrouvée morte. Mais cette fois, point d’ours meurtriers. Les flics parleront plutôt de suicide. Sauf que là encore, il y aura quelqu’un pour en douter : le reporter de guerre qui a autrefois très bien connu cette femme. Bref, deux affaires complexes. Ce qui est une bonne chose puisque pour nous, ça sera deux fois plus de plaisir !

Moi, l’exorciste du Vatican

Avec ce livre, on laisse tomber thrillers et polars pour basculer dans la réalité. Laquelle dépasse malheureusement très souvent la fiction. Alors, place au père Gabriele Amorth, qui a été durant près de 25 ans l’exorciste officiel du Vatican. Et incroyable, mais vrai, il aurait effectué plus de 50 000 exorcismes, dont les plus terribles ou dérangeants sont ici racontés.

Avis aux cinéphiles, c’est le livre qui a notamment inspiré L’exorciste du Vatican avec Russell Crowe dans le rôle-titre.