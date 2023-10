Éric Lapointe profite de la vie loin de Montréal

Plus d'un mois après le lancement-spectacle de son 16e album, Je marche dans ma vie, au Capitole de Québec, Éric Lapointe a répété l'expérience le 20 octobre au MTELUS, à Montréal. Une soirée qui s'est avérée mémorable et touchante tant pour le rockeur d'expérience que pour son fidèle public.

• À lire aussi: Rupture pour Éric Lapointe et Judith Bérard

• À lire aussi: Éric Lapointe offre un cadeau inestimable à une fan en fin de vie

C’est sous le tonnerre d’applaudissements d’une salle de spectacle pleine à craquer qu’Éric Lapointe et ses huit musiciens sont montés sur la scène du MTELUS, dans le cadre d’un lancement-spectacle hors du commun qui marquait les grandes retrouvailles du rockeur avec son public montréalais. Après quelques années passées loin des feux de la rampe, l’artiste a de nouveau fait vibrer, de sa voix rauque et puissante, les murs de cette salle qu’il affectionne particulièrement.

Plus en forme que jamais et empreint d’une énergie contagieuse, Éric Lapointe, qui cumule plus de 25 ans de carrière, s’est adressé en début de soirée à ses fidèles admirateurs en déclarant: «Salut, la gang, merci d’être là! Ce n’est pas un lancement habituel. Avec un titre d’album comme Je marche dans ma vie, je n’ai pas le choix de faire le tour. J’ai donc décidé de mettre quelques chansons dans le garde-robe et de revenir à de vieilles pistes que tout le monde connaît.» Une intervention qui a donné le ton à une prestation de deux heures, sans entracte, au cours de laquelle il a chanté tous ses plus grands succès, sans exception, au grand plaisir des 2000 admirateurs présents ce soir-là.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QU





PLUS ÉNERGIQUE QUE JAMAIS

Épaulé par son orchestre, armé de son micro et de sa guitare, Éric Lapointe a lancé le bal avec une suite de grands succès comme Désaccordé, Terre promise, N’importe quoi, Mon ange et Les Boys. Balayant du revers de la main les rumeurs d’une santé vacillante, il a redoublé d’énergie en montant sur un piano, guitare à la main, pour interpréter Loadé comme un gun, avec toute la puissance de sa voix. Par la suite, l’artiste n’a pas manqué de charmer les couples de tous âges qui étaient présents dans la salle avec ses ballades rock La Bartendresse et Un dernier slow. Puisant ainsi dans son vaste répertoire, le rockeur a maintes fois tendu le micro au public, la joie au visage en constatant que ses admirateurs n’avaient rien oublié des textes de ses chansons. «Je tripe quand je vois quelqu’un qui chante mes paroles comme si c’était sa vie: les gens s’expriment à travers ma musique», avait-il déclaré en septembre dernier, lors d’une rare entrevue accordée au Journal de Québec.





L’AMOUR D’UN FILS À SA MÈRE

À travers tous ses hits, Éric Lapointe n’a pas manqué de rendre hommage à sa mère, Doris, qui assiste à tous ses spectacles depuis ses débuts. Une fidèle complice qui a toujours été à ses côtés, dans les hauts comme dans les bas. «Moman, sans toi, il n’y en aurait pas, de show!» s’est-il exclamé à l’intention de sa mère, avant de lui chanter avec émotion sa chanson Moman, sortie en 2014. Évidemment, le rockeur a pris soin de déballer, lors de cette soirée, quelques nouvelles pistes de l’album Je marche dans ma vie, dont J’ai envie que tu me colles, Dernier whisky, Tu vas me détruire. Cette dernière est une reprise d’une chanson écrite et composée par Luc Plamondon et Richard Cocciante pour la comédie musicale Notre Dame de Paris. C’est finalement avec ses pièces Marie-Stone et Le ciel de mes combats qu’Éric Lapointe a conclu cette soirée de retrouvailles triomphales.

Photo : Valerie Blum / Echos Ve





UNE NOUVELLE VIE, LOIN DE LA VILLE

Sur le plan personnel, il s’est séparé en septembre de la chanteuse Judith Bérard, avec qui il a partagé près de deux ans de sa vie. Le célibataire de 54 ans a confié lors de son spectacle qu’il embrassait aujourd’hui une nouvelle vie loin de la ville. «Je suis né à Montréal, je suis un enfant de l’asphalte. Toutefois, dans les dernières années, j’ai ressenti l’appel de la nature. Je me suis donc ramassé dans une belle petite maison, située sur le bord du fleuve Saint-Laurent, où je peux planter des fleurs et des rosiers. Tous les soirs, j’ai la chance de voir des couchers de soleil spectaculaires à travers les branches des saules pleureurs. Pendant la pandémie, je me suis souvent amusé à gratter la guitare avec un chum autour d’un feu de camp, à créer de nouvelles chansons», a-t-il confié. Une chose est certaine, l’air de la nature semble avoir fait un bien fou à cette bête de scène, qui n’a rien perdu de la voix et de l’énergie de ses débuts.





LE RETOUR DE SON PARTY DES FÊTES

Par ailleurs, après avoir ressuscité avec succès l’an dernier son traditionnel party des fêtes après quelques années de pause, Éric Lapointe compte bien fêter comme il se doit encore cette année. En effet, il invite ses admirateurs à le suivre le 31 décembre au Zénith de Saint-Eustache, dans le cadre du spectacle festif Le party des fêtes à Lapointe, pour lequel les invités spéciaux et la première partie restent à confirmer. Tel un soldat qui part en guerre, le rockeur ne manque pas de cœur au ventre afin de s’assurer d’être à la hauteur des attentes de son public. Avec son récent retour sur scène à Québec et à Montréal, le vieux routier peut aujourd’hui s’exclamer «mission accomplie!»

Son album Je marche dans ma vie est disponible sur toutes les plateformes.

Pour en savoir plus sur ses dates de tournée.