Faute de paix, contenir la guerre au Moyen-Orient

Il n’y a pas que l’Antarctique qui dégèle. Après un long coup de froid, les relations entre Américains et Chinois se ravivent et c’est bon pour tout le monde. Ces jours-ci en particulier, c’est encore mieux pour le Moyen-Orient.

À une certaine époque, la «fierté avait une ville» (Montréal); aujourd’hui, «l’instabilité a un coin du monde» et c’est, de nouveau, le Moyen-Orient. L’orgie de violence ne s’est pas limitée à la Bande de Gaza et ses alentours.

Le Hezbollah a repris ses tirs de roquettes sur le nord d’Israël. Les troupes et les installations américaines en Irak et en Syrie ont été la cible d’attaques de milices soutenues par l’Iran.

Les Américains font leur part: le Pentagone, hier, a envoyé deux F-16 détruire des entrepôts de stockage d'armes et de munitions en Syrie, liés aux Gardiens de la révolution iranienne. Les États-Unis préfèrent frapper fort maintenant plutôt que de voir la région s’enflammer et d’être pris dans un conflit plus large.

CHINOIS ET AMÉRICAINS, PARTENAIRES D’OCCASION

Arrivent dans le portrait les Chinois. Ils ne viennent pas de nulle part: le rapprochement surprenant, en mars dernier, de l’Iran et de l’Arabie saoudite s’est fait sous le parapluie de la Chine, signe de l’influence grandissante de Pékin dans la région.

Un engagement chinois vu avec d’autant plus de suspicion à Washington que les relations entre Américains et Chinois venaient tout juste d’être mises à mal par un ballon d’espionnage qui s’était permis une traversée complète du continent avant que des jets américains ne l’abattent au large de la Caroline du Sud.

Les efforts de réconciliation ont progressé lentement jusqu’à l’arrivée jeudi à Washington de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Il est, depuis quelques années, le personnage le plus important de la hiérarchie chinoise à visiter la capitale américaine.

Son agenda est chargé, mais Wang Yi est essentiellement venu préparer le terrain en vue d’un tête-à-tête entre Xi Jinping et Joe Biden le mois prochain à San Francisco lors du sommet de l’APEC, l’Organisation de coopération économique Asie-Pacifique. Ce sera, si tout se passe comme prévu, un des grands moments diplomatiques de l’année.

PROFITER DE L’OCCASION POUR CALMER LE JEU

La Chine n’a pas adopté dans la crise actuelle la position privilégiée par les États-Unis. Pékin n’a pas condamné directement le Hamas, dénonçant plutôt «la violence et les attaques contre des civils dans cette guerre», ajoutant même que les actions d’Israël «dépassaient le cadre de la légitime défense».

Une position que la Maison-Blanche rejette, mais qui a, malgré tout, un attrait. Joe Biden craint fondamentalement que le conflit ne déborde de son cadre, que l’Iran ne s’en mêle indirectement via le Hezbollah au Liban ou directement en tirant des missiles vers Israël, ce qui forcerait l’intervention militaire des États-Unis.

On peut avancer sans trop se tromper que Wang Yi, de passage dans la «Roosevelt Room», s’est fait demander d’utiliser l’influence de la Chine sur l’Iran pour désamorcer autant que possible cette crise. Pékin a besoin d’un environnement géopolitique stable pour séduire les investisseurs étrangers; Washington ne veut pas être pris dans l’engrenage de guerre. Une collaboration entre superpuissances qui ferait l’affaire de tous.