Guhle : le défenseur de 21 ans qui ne fait pas son âge

Il y a toujours un joueur pour saisir le relais. Blessé au bas du corps, Mike Matheson n’a pas fait une seule présence à partir du début de la troisième période. Mais il y avait un autre défenseur pour remplir cette chaise.

• À lire aussi: Autre remontée victorieuse pour le CH

• À lire aussi: Des remerciements de Martin St-Louis aux partisans

• À lire aussi: Monahan continue son bon départ

Kaiden Guhle a joué comme un futur défenseur numéro un dans la LNH dans cette victoire de 4 à 3 en tirs de barrage du Canadien contre les Jets de Winnipeg, samedi, au Centre Bell.

À son premier match depuis le 17 octobre, Guhle a rapidement chassé la rouille. Il ne ressemblait en rien à un joueur qui revenait d’une blessure (haut du corps). Le choix de premier tour du CH en 2020 (16e au total) a mené les siens avec un temps de jeu de 25 min 08 s, il a décoché quatre tirs et bloqué trois tirs des rivaux. Uniquement en troisième période, il a passé 10 min 37 s sur la glace.

Sur le plan offensif, il a aussi eu un impact avec deux passes. C’est lui qui a réalisé le gros jeu sur le but égalisateur de Joel Armia au début de la troisième période.

À la toute fin d’une punition à Arber Xhekaj, il a sorti la rondelle de son territoire pour patiner jusqu’en zone adverse et repérer Armia qui avait maintenant une autoroute devant lui.

En conférence de presse, Martin St-Louis a décortiqué ce jeu clé de Guhle.

« Le jeu part avec ses pieds, il s’est séparé d’une vague de joueurs des Jets et il a profité du temps et de l’espace. Il est resté très patient. Il pouvait partir à sa gauche, mais il a vu un joueur qui trichait aussi du côté gauche. Il a laissé le jeu se développer. Il avait comme option de passer la rondelle à Jackie (Jack Evans) qui était à sa gauche. On aurait parlé d’un bon jeu. Mais il a trouvé une autre option encore meilleure. C’est ce qu’il a fait. C’était un très beau jeu. »

« Guhle réalise parfois des jeux et je me dis que je ne savais pas qu’il avait ça en lui. Il est encore très jeune. Il n’a pas joué 500 matchs dans la LNH. Un jeune joueur aurait pu ressentir la pression sur ce jeu. Les bons joueurs trouvent les meilleures options sur la patinoire. »

Aucune rouille

St-Louis avait le sourire dans le visage en décrivant le retour au jeu de son jeune défenseur.

« J’imagine qu’il était reposé, a répliqué l’entraîneur en chef. Il était tout partout sur la glace. J’aime comment il se comporte, on dirait qu’il est toujours à la bonne place au bon moment. Il y a des occasions où on pense qu’il se fait battre un peu, mais ce n’est pas le cas puisqu’il a un bon hockey. Il a de bons détails dans son jeu et il est un excellent patineur. Il a joué tout un match. Quand un joueur revient au jeu, tu n’as pas de grandes attentes. Mais on sait ce qu’il peut faire. Il n’a pas eu besoin de deux ou trois matchs pour retrouver son rythme. On dirait qu’il n’avait rien manqué. »

Dans le vestiaire du CH après la rencontre, Guhle restait toujours aussi calme. Il faut comprendre qu’il n’est pas le type de joueur à s’exciter le poil des jambes. Ce n’est pas pour rien qu’on dit souvent de lui qu’il a du Shea Weber dans le nez pour son attitude.

« Tu ne veux jamais voir un joueur comme Mike tomber au combat, mais nous devions élever notre jeu en son absence, a noté le défenseur de 21 ans. J’ai toujours voulu apporter de l’offensive dans mon jeu, mais je ne tricherai pas pour y arriver. J’ai eu des chances ce soir. J’avais du plaisir sur la patinoire. »

« Avant le match, je savais que j’étais prêt à revenir, a-t-il poursuivi. C’est parfois bon de se faire lancer dans la gueule du loup lors d’un retour au jeu. »

Dans le cas de Matheson, le CH a parlé d’une blessure mineure au bas du corps. Il fera le voyage avec ses coéquipiers dimanche en direction de Vegas.

L’arbre qui cache la forêt

Nick Suzuki a marqué l’unique but en tirs de barrage, Jake Allen a encore connu une bonne sortie avec 42 arrêts, Armia a touché la cible à son premier match dans la LNH cette saison et Sean Monahan a inscrit son quatrième but de la saison.

Il y avait des éléments positifs dans cette cinquième victoire en huit rencontres du Tricolore (5-2-1).

Mais cet autre gain avait aussi des allures de l’arbre qui cache la forêt. Le CH a connu un match difficile défensivement. Les Jets ont marqué deux buts rapides au début de la deuxième période pour prendre une avance de 3 à 1.

À la ligne bleue, Arber Xhekaj et Jordan Harris ont passé beaucoup trop de temps dans leur propre territoire. Harris s’est replacé un peu à partir de la troisième période, mais on ne peut en dire autant de Xhekaj.

Photo Martin Chevalier

À l’attaque, Juraj Slafkovsky a joué comme un jeune de 19 ans qui n’a présentement aucune confiance en ses propres moyens. En troisième période, il a reçu une passe de Johnathan Kovacevic dans l’enclave. Il se retrouvait dos au filet à ce moment. Il avait l’occasion de se retourner pour décocher un tir, mais il a immédiatement refilé la rondelle à Alex Newhook.

Une lecture du jeu qui trahissait son état d’esprit.

Dans le cas de Newhook, c’était aussi une soirée à oublier. Il n’a joué que 11 min 51 s et il a gagné une seule de ses onze mises en jeu (9%).

Si le rendement de Slafkovsky est inquiétant, Newhook en était à un premier match ordinaire depuis ses débuts avec le CH.