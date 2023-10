«Il y a des moments où je suis terrifiée»: une maman de Montréal gère son écoanxiété en militant pour l’urgence climatique

Une mère de famille de Montréal a choisi de lutter contre son écoanxiété en s’engageant comme militante dans l’urgence climatique.

«C’est un danger qui menace nos enfants et il y a des moments où je suis terrifiée», lance Isabelle Sénécal, âgée de 52 ans.

STRESS ASSOCIÉ À DIVERS ÉLÉMENTS Êtes-vous actuellement stressé ou non par les éléments suivants?

Les changements climatiques sont la troisième plus grande source de stress des Québécois, après l’argent, selon un sondage commandé par Le Journal, et ce, peu importe l'âge des répondants.

• À lire aussi: La hausse des taux d’intérêt, la peur de manquer d’argent ou les changements climatiques: les Québécois rongés par le stress

Anxiété justifiée

Mme Sénécal s’y reconnaît et la mère d’une famille recomposée de quatre enfants estime que cette anxiété est justifiée.

Niveau d’anxiété Faites-vous de l’anxiété …

STRESS LIÉ À L'ENVIRONNEMENT Proportion des répondants qui éprouvent un stress face aux changements climatiques (par groupe d'âges)

«Je ne considère pas que les gens ont un problème d’anxiété, mais plutôt qu’ils voient un danger qui est réel [...] Si un ours te fonce dessus, on ne va pas te reprocher d’être anxieux et te proposer des méthodes de relaxation», explique-t-elle, reconnaissant néanmoins que la menace climatique est plus abstraite.

Depuis un peu plus d’un an, elle s’engage avec l’organisme Mères au front. Elle a participé à des sit-in devant le bureau du premier ministre François Legault, a signé des lettres ouvertes et a pris part à diverses activités de sensibilisation.

IMPACT DU STRESS SUR LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES Au cours de la dernière année, est-ce que le stress vous a empêché de …

«Pour moi, c’est plus important de militer que de faire mon lait d’avoine, même si j’essaie quand même de faire», lance-t-elle avec le sourire.

«Je suis en désaccord avec la tendance qui met une grande responsabilité sur les changements individuels. Ça compte, mais ces petits gestes-là, ce n’est vraiment pas suffisant», poursuit-elle, qualifiant d’irréaliste de faire ses courses dans des épiceries zéro déchet avec quatre ados à la maison.

Plus heureuse en militant

Et si l’on pourrait croire que de s’entourer de gens militant contre le réchauffement de la planète pourrait plutôt faire croître l’anxiété, Mme Sénécal vit le contraire.

«Ça ajoute plein d’autres belles expériences. Je découvre des gens avec qui j’éprouve énormément de plaisir [...] Je ne suis pas malheureuse et je suis plus heureuse que quand je ne m’engageais pas», assure-t-elle.

Elle n’est pas surprise de voir que le climat social est actuellement une grande source de stress chez les Québécois.

Comme d’autres, elle s’inquiète de voir une montée de l’intolérance, qui pourrait cibler des jeunes de son entourage en raison de leur identité de genre ou de la couleur de leur peau, souligne-t-elle.

«On est une société riche, il n’y a pas de raison que les gens soient aussi mal pris, que les conditions de vie se détériorent», plaide-t-elle.

Niveau de stress personnel De manière générale, une personne très stressée, plutôt stressée, peu stressée ou pas du tout stressée ?

NIVEAU DE STRESS PERSONNEL De manière générale, une personne très stressée, plutôt stressée, peu stressée ou pas du tout stressée ?