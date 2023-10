«Jam à Morgan»: Des humoristes s’improvisent chanteurs pour l’Halloween

Le soir du 31 octobre, Mariana Mazza, Mona de Grenoble, Coco Belliveau, Jo Cormier se déguiseront... en chanteurs d’un soir. Les humoristes troqueront les blagues pour les paroles lors du Jam à Morgan, un concept musical imaginé par l’humoriste Dave Morgan il y a quelques années.

Dave Morgan est un passionné de musique. Peu de temps avant la pandémie, l’humoriste de 35 ans a eu l’idée de présenter un spectacle avec un groupe de musiciens. Il a aussi invité des néophytes de la chansonnette, des amis humoristes, à l’accompagner sur scène. C’est ainsi que naissait le balado Jam ton top 3. Trois ans plus tard, le concept approche les 40 épisodes.

Pour une troisième année, Dave et ses musiciens ont décidé de tenir une soirée spéciale pour l’Halloween. «Il y a une effervescence de plus, une touche de magie dans l’Halloween, dit-il. On y retrouve beaucoup de gens qui ne sont pas musiciens et qui viennent soudainement se transformer en rockstars. Le band et moi, on a toujours trouvé que ces événements-là, ce sont nos meilleurs.»

Mardi soir, Dave et ses musiciens offriront ainsi un medley inspiré par cette fête. Et ils accueilleront plusieurs humoristes qui viendront chanter leurs chansons préférées. «On espère que tout le monde viendra déguisé!» lance-t-il.

Les Porn Flakes

Le concept d’avoir des néophytes de la chanson qui sont accompagnés par des musiciens expérimentés, les Porn Flakes ne l’avaient-ils pas déjà exploité au milieu des années 2000? Dave Morgan éclate de rire en entendant notre question. «Oui, je l’assume très bien, l’inspiration Porn Flakes! Je me suis même déjà fait comparer à Belle et Bum. Puisqu’on est sur le web, on a une belle liberté par rapport aux chansons que l’on fait. On n’a pas des milliers de dollars à payer pour les droits.»

Passionné par la musique, Dave Morgan continue parallèlement à donner des spectacles d’humour. «J’ai mis un peu de côté mon show solo, mais je vais recommencer le rodage à partir de décembre», dit celui qui fait aussi de la radio à Énergie.

«Ma tête, c’est l’humour et mon cœur, c’est la musique, mentionne celui qui était en concentration musique au secondaire. J’ai besoin de l’un et de l’autre. En ce moment, je suis vraiment sur mon X. Je me trouve meilleur en stand-up ces temps-ci parce que je fais plus de musique. Et je me trouve meilleur en musique qu’à l’époque parce que je suis plus à l’aise sur scène à cause du stand-up. L’un aide l’autre pour moi, énormément.»

Le Jam à Morgan – Spécial Halloween aura lieu mardi, à 21h, au Club Soda. Pour les infos: clubsoda.ca.