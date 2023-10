Kaiden Guhle fera son retour au jeu et Joel Armia jouera un premier match dans la LNH cette saison face aux Jets

Martin St-Louis aura du renfort à la ligne bleue pour la visite des Jets de Winnipeg, samedi, au Centre Bell. Absent pour les quatre derniers matchs, Kaiden Guhle revêtira l’uniforme du CH.

• À lire aussi: La retraite pour Plekanec

• À lire aussi: Le Rocket perd tout un duel offensif

• À lire aussi: Le journalisme sportif se meurt, vive la propagande!

Le Journal vous propose cinq éléments à surveiller pour cette rencontre.

1 – Guhle avec Justin Barron

Blessé au haut du corps contre le Wild du Minnesota, Guhle a reçu le feu vert des médecins pour un retour au jeu.

« Je ne me suis pas absenté plus longtemps que prévu, j’ai suivi le plan, a dit le défenseur de 21 ans. On m’avait parlé d’une absence qui s’évaluerait sur une base quotidienne ou en quelques semaines. Je suis juste heureux de revenir au jeu. J’ai le sentiment que j’ai subi trop de blessures lors des dernières saisons. Quand tu es prêt à jouer, tu n’as pas le choix d’être excité. »

Guhle formera un duo à la ligne bleue avec Justin Barron. Mike Matheson restera donc avec Johnathan Kovacevic, son partenaire lors de la troisième période face aux Blue Jackets de Columbus.

2 – Un premier match pour Armia

Joel Armia aura également l’occasion de renouer avec l’action. Rappelé par le CH le 21 octobre, Armia a regardé les quatre derniers matchs de la passerelle de presse. Pour la visite des Jets, une de ses anciennes équipes, Armia remplacera Jesse Ylönen à l’aile droite du quatrième trio.

Avant son rappel, le Finlandais avait produit à un bon rythme avec le Rocket de Laval, obtenant cinq points (4 buts, 1 passe) en quatre rencontres.

« Je n’étais pas surpris de son attitude avec le Rocket, a souligné St-Louis. Army est un pro. Il est une très bonne personne. Je suis content pour lui de le voir obtenir une occasion ce soir. »

3 – Allen devant le filet

Après Cayden Primeau contre les Devils et Samuel Montembeault face aux Blue Jackets, Jake Allen défendra à son tour le filet du Tricolore. Il sera confronté à Laurent Brossoit. Les Jets ont choisi de reposer leur gardien numéro un, Connor Hellebuyck.

Allen méritait de revenir dans l’action. Il a signé deux victoires à ses deux derniers départs contre les Sabres à Buffalo et les Capitals au Centre Bell. Il a maintenu une moyenne de 1,49 et un taux d’efficacité de ,957 à ses deux dernières sorties.

4 – Les Jets toujours sans Rick Bowness

Les Jets disputeront un troisième match sans leur entraîneur en chef, Rick Bowness. Il est resté au chevet de sa femme, Judy, qui a subi un accident cérébral dimanche soir.

Scott Arniel a pris le relais comme entraîneur en chef.

« C’est la même formule avec Scott ou Rick, nous n’avons pas changé notre façon de jouer, a noté le défenseur Joshua Morrissey. Nous nous ennuyons de Bones (Bowness). L’unique réel changement se retrouve derrière le banc. Arny (Arniel) s’occupe en temps normal des défenseurs, mais il est maintenant responsable des attaquants. Et Lauer (Brad Lauer) est celui qui s’occupe des défenseurs. »

« C’est une situation malheureuse et nous pensons toujours à Rick et Judy, a renchéri Arniel. Ça revient à notre équipe et nos meneurs de poursuivre le travail. Nous devons jouer de la même façon. »

5 – Morgan contre Justin

La visite des Jets aura une symbolique importante pour la famille Barron. Du côté des Jets, il y aura l’ailier Morgan. Du côté du Tricolore, on retrouvera le défenseur, Justin.

Les deux frères s’affronteront sur une glace de la LNH pour une deuxième fois. Une deuxième fois au Centre Bell pour une rencontre entre les Jets et le CH.

« Oui, ce sera spécial de jouer contre mon petit frère, a dit Morgan après l’entraînement matinal des Jets. Pour mes parents, il s’agit d’une fin de semaine unique. Justin joue du bon hockey dernièrement et je me réjouis pour lui. Contrairement à notre dernier match, je ne pense pas que mes parents porteront des chandails des Jets et du Canadien dans les gradins. Ils voudront se cacher un peu ! »

Relégué à un rôle de septième défenseur pour les trois premiers matchs de la saison à Montréal, Justin a reçu les mots d’encouragements de son frère.

« Je lui ai parlé, j’avais déjà vécu une situation similaire à son âge (21). Avant de me faire échanger de New York à Winnipeg, je passais beaucoup de temps dans les estrades avec les Rangers. Je lui ai dit de rester patient. Je savais que c’était une question de temps pour lui. Il a un beau talent. »

La formation probable du CH

Caufield-Suzuki-Harvey-Pinard

Slafkovsky-Newhook-Anderson

Pearson-Monahan-Gallagher

Pezzetta-Evans-Armia

Matheson-Kovacevic

Guhle-Barron

Xhekaj-Harris

Allen

La formation probable des Jets

Connor-Scheifele-Iafallo

Perfetti-Namestnikov-Ehlers

Niederreiter-Lowry-Appleton

Barron-Kupari-Gustafsson

Morrissey-DeMelo

Dillon-Pionk

Samberg-Schmidt

Brossoit