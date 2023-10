La transfusion sanguine chez les chiens et les chats

Voici un titre plutôt approprié pour une chronique d’Halloween, toutefois, celle-ci ne devrait pas vous terroriser, sauf si vous craignez le sang. Elle répond plutôt à la question suivante : « est-ce que les transfusions sanguines existent chez les animaux ? » La réponse, toute simple, est oui.

La transfusion sanguine est une procédure qui sauve des vies. Chez les chats et les chiens aussi. Tout comme chez l’humain, plusieurs maladies et accidents peuvent nécessiter une transfusion de sang chez les animaux.

L’histoire de Bailey en est un exemple frappant.

Bailey est une chienne cockapoo âgée de 9 ans, alerte et en parfaite santé jusqu’au jour où tout bascule, en septembre 2022.

Photo fournie par Janet Saxe

Du jour au lendemain, Bailey s’est retrouvée terriblement malade et en réel danger de mort à la suite d’une maladie auto-immune, l’anémie hémolytique à médiation immunitaire (AHMI), qui s’attaquait à ses propres globules rouges et la rendait dangereusement anémique.

Hospitalisée aux soins intensifs d’un grand centre vétérinaire de la région de Montréal pendant plus d’une semaine, elle a reçu pas moins de quatre transfusions sanguines pour tenter de la sauver ainsi que plusieurs autres traitements et interventions, dont la plasmaphérèse.

Aujourd’hui, bien qu’elle doive toujours prendre des médicaments et faire des suivis réguliers, elle est stable et profite des très bons soins de sa propriétaire, Janet Saxe, une retraitée de Dollard-des-Ormeaux qui a investi amour, temps et argent pour sa petite protégée.

Photo fournie par Geneviève Letarte

Transfusion sanguine et groupes sanguins

La transfusion de sang comme telle se déroule essentiellement de la même façon qu’en médecine humaine, mais les groupes sanguins sont différents.

Les humains ontquatre groupes sanguins (A, B, AB, O) et le facteur Rhésus (Rh+, Rh-), mais, chez les chiens, c’est plus compliqué. Grosso modo, ils possèdent plus d’une douzaine de types sanguins et de nouveaux sont régulièrement découverts.

Pour chaque type, le chien est négatif ou positif. Le type le plus important est le DEA 1. Chez les chats, les groupes A, B, AB, MIKE+ et MIKE- ont été identifiés. De façon générale et sauf exception, des tests de compatibilité sanguine (cross match) sont nécessaires avant la transfusion afin d’éviter une réaction transfusionnelle.

Banque de sang et donneur de sang

Mais où trouve-t-on le sang nécessaire pour une transfusion pour un chat ou un chien ?

Bien qu’il existe une banque de sang, la Canadian Animal Blood Bank, les grands centres vétérinaires du Québec récoltent aussi du sang pour leur besoin et ont souvent leurs propres donneurs de sang en cas de besoin.

Yoshi, un pitbull de 6 1⁄2 ans, est un donneur de sang régulier pour le Centre Vétérinaire Laval (CVL). Sa propriétaire, Geneviève Letarte, technicienne en santé animale, travaille aux soins intensifs du CVL depuis 13 ans : « On m’appelle quand il y a un besoin de sang ou en cas d’urgence et je suis heureuse de pouvoir aider avec Yoshi : il a sauvé plusieurs vies », me dit-elle, fière de son chien qui reçoit une toujours belle grosse conserve de nourriture en récompense après son don de sang.