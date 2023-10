Le ministre Boulet veut plus de travailleurs étrangers en construction

Le ministre du Travail, Jean Boulet, veut plus de travailleurs étrangers temporaires en construction et ne craint pas qu’ils deviennent du «cheap labor» dans l’industrie si leurs connaissances sont reconnues à leur juste valeur.

«Si on fait une bonne reconnaissance des acquis et des compétences, faut pas que ce soit une appréhension», a répondu au Journal, le ministre du Travail, Jean Boulet, en marge du congrès de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), jeudi.

«Il faut passer par différents bassins, dont les personnes immigrantes, notamment par des missions de recrutements», a-t-il expliqué.

Jeudi dernier, Ottawa a prolongé du 30 octobre au 30 août prochain les mesures permettant d’avoir jusqu’à 30% de travailleurs étrangers en construction.

«C’est l’addition de plusieurs solutions: les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les personnes issues des Premières Nations, les minorités visibles, les personnes issues des pays étrangers», a-t-il illustré.

En septembre dernier, au cours d’un entretien avec Le Journal, Jean Boulet avait dit qu’il faisait un projet-pilote pour aller recruter à l’étranger des charpentiers-menuisiers en Tunisie ou encore des peintres en Colombie.

«Plus qu’une urgence»

Pour les entrepreneurs en construction rencontrés vendredi au congrès de l’APCHQ cependant, il faudrait agir plus vite en appuyant sur l’accélérateur.

Même si le Québec représente 23% de la population du pays, moins de 1,2% des demandes de travailleurs étrangers temporaires (TET) viennent de chez nous.

«Il manquera entre 10 000 ou 15 000 travailleurs l’an prochain. Il y a une urgence d’aller chercher la main-d’œuvre là où elle se trouve», a insisté Guillaume Houle, porte-parole de l’Association de la construction du Québec (ACQ).

À deux pas de lui, Pierre Boivin, président des Constructions Boivin avec un chiffre d’affaires de plus de 20 M$, en avait long à dire sur le sujet.

Photo Francis Halin

Le plus dur à accepter pour lui, c’est qu’il est inondé d’appels de travailleurs de l’étranger qui veulent lui donner un coup de main, mais que les délais et la bureaucratie viennent jouer les trouble-fête. «Il y a plus qu’une urgence», a dénoncé l’homme.

«Je pourrais en prendre une trentaine demain matin, mais c’est la paperasse qui bloque», a-t-il dénoncé.

Payés au même taux horaire

Quand on lui dit que certains ont peur qu’ils deviennent du cheap labor, il rétorque que cela ne risque pas d’arriver de sitôt.

«Ils seront payés le même prix que ceux d’ici. On veut reconnaître leur expérience chez eux, ici», assure l’homme à la tête des Constructions Boivin.

Rappelons que selon le ministre canadien de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre, Randy Boissonnault, ce programme «doit appuyer la croissance des salaires et non l’empêcher».

On peut avoir 30% de main-d’œuvre étrangère en fabrication de produits alimentaires, de bois ou de meubles. Il est également possible d’en recruter en services d’hébergement et de restauration, dans les hôpitaux, en soins infirmiers, pour bénéficiaires internes et en construction.