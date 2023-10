Le retour de Québec Table Gourmande!

Photo fournie par QTG

Un nombre record de restaurants (80) participeront cette année (du 3 au 19 novembre) à l’événement Québec Table Gourmande (QTG) avec son éventail de 150 tables d’hôte de trois à cinq services à savourer à l’occasion du brunch, du dîner ou du souper. En plus des trois gammes de prix normalement offerts (25 $, 45 $ et 65 $), l’organisation lance cette année, en nouveauté, une formule à 95 $ par personne. Pour participer à Québec Table Gourmande, il suffit de consulter le site web de l’événement (réservations dès maintenant) et de naviguer parmi la centaine de repas proposés. Le moteur de recherche intégré permet d’ailleurs de faciliter son choix de repas. Il ne reste plus qu’à réserver en ligne via l’application Libro qui se trouve à même le site web de Québec Table Gourmande. En prépayant votre menu dans l’un des restaurants participants, vous serez éligible à un tirage d’un prix d’une valeur de plus de 1000 $ offert par Doyon Després.

Des projets plein la tête

Photo fournie par Robert Savoie

Robert Savoie, estimateur-chef chez le Groupe Beaudoin (plomberie, chauffage géothermie et gaz naturel), prendra officiellement sa retraite le vendredi 22 décembre. Depuis plus de 33 ans, Robert a rencontré au fil des ans plusieurs clients, promoteurs immobiliers, entrepreneurs et fournisseurs. Ce natif de Thetford-Mines, résident de Lévis et âgé de 65 ans, fait carrière dans le monde de la construction depuis 1977 avec des passages, entre autres chez Roche Ltée Groupe Conseil et Groupe Conseil Génivar avant de se joindre au Groupe Beaudoin en 1990. IL a eu droit à un party de départ « anticipé » le 18 octobre dernier avec ses patrons et collègues. Robert a des projets plein la tête pour sa retraite : faire du camping et des randonnées à vélo (électrique, me précise-t-il), réaliser des travaux de menuiserie pour ses amis, mais surtout prendre soin de tout son monde. Sur la photo, Robert Savoie (assis) pose fièrement en compagnie de l’équipe d’estimation du Groupe Beaudoin. De gauche à droite : Josée Roy, Tristan Beaudoin et Asmaa Idrissi.

Monument du journalisme sportif

Photo fournie par la famille

Les funérailles de notre ex-collègue au Journal de Québec Claude Bédard (photo) se tiendront le samedi 4 novembre. La famille recevra vos condoléances à l’Église Notre-Dame-de-la-Victoire, du 18, rue Notre-Dame à Lévis (QC), à compter de 9 h 30. Le service religieux sera célébré à 11 h. Je vous rappelle que celui qui a été directeur des sports dès les premiers jours du Journal de Québec, de 1969 à 1997, est décédé le 14 octobre à l’âge de 86 ans. Claude Bédard était considéré à juste titre comme un monument du journalisme sportif au Québec. Son départ constitue un vide immense dans sa famille personnelle, ainsi que dans celle de Québecor. Mes condoléances à sa famille et aux proches.

Salon du vieux papier

Photo fournie par le Salon vieux papier

Tout ce qui est ancien et qui est en papier, tel que des timbres-poste, cartes postales, lettres, livres et documents anciens, affiche et photographies anciennes, sera en vedette lors du Salon du vieux papier qui se tient aujourd’hui et demain au Patro Roc-Amadour de Québec. Achat, vente, échange, évaluation, conférences, expositions de pièces rares et curieuses seront à l’affiche avec une vingtaine d’exposants sur place. Le prix d’entrée est fixé à 5 $ pour la journée de samedi (donnant droit à un catalogue du Salon) et ce sera gratuit demain, dimanche.

Anniversaires

Photo d’archives

Karl Tremblay (photo), chanteur du groupe Les Cowboys Fringants, 48 ans... Nathalie Langevin, directrice générale et ventes, TVA Québec, et directrice générale des ventes, Journal de Québec... Joaquin Phoenix, acteur américain (Joker), 49 ans... Julia Roberts, actrice américaine, 56 ans... Bill Gates, informaticien et cofondateur de Microsoft, 68 ans... Pierre Boivin, homme d’affaires québécois, ex-président du Canadien de Montréal, 70 ans... Louise Deschâtelets, comédienne et courriériste au Journal de Québec... Bernie Ecclestone, ex-grand patron de la Formule 1, 93 ans.

Disparus

Photo AFP

Le 28 octobre 2022 : Jerry Lee Lewis (photo), légende américaine du rock’n’roll associée pour l’éternité à la chanson Great Balls of Fire... 2020 : Alain Rey, 92 ans, linguiste, lexicographe français et rédacteur en chef des publications des Éditions Le Robert jusqu’à sa mort... 2019 : Annick Alane, 95 ans, actrice française vue dans Les Trois Frères, Vipère au poing et Hibernatus... 2018 : Philippe Gildas, 82 ans, journaliste français, animateur de radio, animateur et producteur de télévision... 2016 : Simon Patenaude, 58 ans, président et chef de la direction par intérim de Loto-Québec... 2013 : Guy Massicotte, 83 ans, homme d’affaires (Guy Massicotte Sports, Piscine Citadelle, Club Piscine), propriétaire des Remparts au début des années 70... 2009 : Pauline Langevin, 64 ans, conseillère sortante au siège numéro 2 à la municipalité de Lac-Etchemin... 2008 : Clairette, 89 ans, pionnière des boîtes à chansons à Montréal... 1993 : Doris Lussier, 75 ans, comédien (Père Gédéon), philosophe et écrivain... 1949 : Ginette Neveu, 30 ans, violoniste de concert.