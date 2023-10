Le Rocket à plat contre le Crunch

Au lendemain d’un duel porté sur l’attaque contre les Americans de Rochester, mais qui s’était terminé par un revers, le Rocket de Laval s’est incliné 5 à 0 contre le Crunch de Syracuse à l’Upstate Medical University Arena.

Le gros de la rencontre s’est déroulé en l’espace d’une minute et 12 secondes en première période. Les joueurs de Joël Bouchard ont inscrit deux buts dans cette courte séquence, et ils n’ont plus jamais regardé en arrière. Mitchell Chaffee puis Declan Carlile sont allés ajouter deux buts en seconde partie de rencontre. Ces deux filets ont d’ailleurs été inscrits en avantage numérique.

Le gardien du Crunch Pyotr Kochetkov a eu la vie facile, repoussant les 19 tirs qui ont été dirigés vers lui. Du côté du Rocket, Logan Mailloux a essayé d’amener de l’attaque, ayant envoyé sept tirs au filet. Seuls six patineurs du club de Laval ont réussi à atteindre la cible.

Treize joueurs différents du Crunch ont inscrit au moins un point. Felix Robert et Chaffee ont tous les deux terminé leur soirée de travail avec un but et une mention d’aide.

Dans les buts, Strauss Mann a fait ce qu’il a pu, même s’il a flanché à cinq reprises sur les 27 lancers auxquels il a fait face.

Les hommes de Jean-François Houle n’ont qu’une seule victoire en sept matchs, et ils figurent au dernier rang de la section Nord. Ils défieront les Comets d’Utica, mercredi, à la Place Bell.