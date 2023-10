Les aubaines vont commencer pour l'épicerie du temps des Fêtes

Dès le lendemain de l’Halloween, les commerces se mettront en mode temps des Fêtes. Après tout, même pour les épiceries, ces deux mois sont les plus importants de l’année.

Je suis donc allé creuser dans les données des prix de l’année dernière pour tenter de prévoir à quoi pourraient ressembler nos dépenses des Fêtes cette année sur plusieurs produits chouchous. Gardez ce guide pas trop loin, car vous pourrez revenir le consulter pour savoir si vous faites de bonnes affaires ou pas.

La dinde

Meilleur prix de 2022: 1,88$/lb

Nous avons pu voir 1,99$/lb à quelques reprises l’année dernière. Cette année, on risque de voir le dindon à moins de 2,29$/lb quelques fois seulement, ne manquez pas votre chance. Les meilleurs prix sont habituellement dans les deux dernières semaines de novembre et au plus tard à la première semaine de décembre. Si vous vous y prenez trop tôt ou à la dernière minute, vous pourrez sans doute trouver des prix intéressants, mais pas les meilleurs de la saison. Attention aussi aux dindons annoncés à prix fixe, il peut valoir la peine de calculer le coût de revient à la livre pour déterminer si vous faites une bonne affaire.

Viandes à fondue

Meilleur prix de 2022: 4,77$ (300 g)

Les aubaines au niveau des viandes cette année ont été très similaires à l’année dernière. Je m’attends donc à revoir l’emballage surgelé de 300 g autour de 4,77$ ou à un prix légèrement plus haut, comme 4,99$. Les aubaines sont moins prévisibles pour cette catégorie, mais on peut s’attendre à trois ou quatre belles offres toutes chaînes confondues en novembre et en décembre, et il faudra surveiller les circulaires pour ne pas les manquer quand elles passeront.

Sauces et bouillons à fondue

Meilleur prix de 2022: 2,77$ (1 L de bouillon Canton, ou sauce Canton 180 ml)

Malgré ce meilleur prix de 2,77$, les aubaines les plus fréquentes étaient à 2,99$. Je m'attends plutôt à 3,29$ cette année et si vous voyez moins cher que ce prix, vous faites une bonne affaire! Si on se fie à 2022, les deux premières semaines de décembre seront les meilleures pour trouver des aubaines dans les circulaires.

Bûche de Noël

Il y a trop de marques et variétés pour pouvoir identifier la meilleure offre, mais s’il y a bien quelque chose sur quoi vous pouvez économiser, c’est bien la bûche. Vous pourrez en effet payer autour de quatre fois moins cher en la préparant vous-même. C’est moins compliqué que ça en a l’air et peu de gens le savent, mais la plupart des recettes peuvent être préparées un mois à l’avance et congelées jusqu’au 24 décembre sans impact sur le goût ou la texture. Non seulement vous économiserez, mais en la cuisinant d’avance, vous réduirez votre stress dans les jours précédant les festivités.

Les Fêtes, ça coûte cher, mais il y a toujours moyen de faire de bonnes affaires sans trop se priver. Restez à l’affût pour la deuxième partie de ce guide la semaine prochaine.