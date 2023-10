Les menteurs du Net

Petit à petit, la crédibilité s’est rongée, effritée. On n’y croit plus. Apparait un titre sur Facebook ou internet: «Importante transaction chez les Canadiens». Tu cliques et le contenu de l’article ne justifie en rien le titre. Foutaise, c’était pour accrocher. On explique que les Canadiens pourraient «peut-être» réaliser un gros échange. On se sent piégé. On a mordu.

Un autre titre: «Legault quittera». Le papier explique que le premier ministre pourrait éventuellement quitter la vie politique s’il n’a pas l’appui des membres de son parti lors du prochain congrès. Babiole encore!

On reviendra donc aux médias traditionnels et on ne cliquera plus sur les titres mensongers, trompeurs et menteurs de ces faux médias qui se sont inventé une mission d’information. Petits sites fallacieux qui ont atteint le niveau qu’ils méritent : amateurs et pas sérieux. Pourtant l’opportunité était là. Ils auraient pu rivaliser avec les bons vieux médias traditionnels, mais non. Tombés dans la facilité, ils ont aussi chuté dans la filière «fumistes». Ben bon les arnaqueurs de l’info! Beu-bye.

BOZO LES CULOTTES

Parallèlement, je n’achète plus rien sur le net. Fini. Je me suis fait arnaquer une fois et elle fut de trop. La pub en ligne m’a bien eue. C’était un pantalon idéal pour la pêche. Très extensible, imperméable, et une coupe qui donne une belle allure, j’y ai cru comme un enfant d’école. Oui, j’ai donné mon numéro de carte de crédit.

Résultat des courses, cinq mois plus tard, je n’ai jamais reçu les pantalons mais mes 68,97$, eux, ont bel et bien été encaissés. J’ai découvert que cette compagnie avait fraudé d’autres clients. Je leur ai écrit au moins dix fois et ils me répondaient avec un paquet de menteries allant même jusqu’à me faire croire que mon dossier avait été égaré. La compagnie a plusieurs noms et il n’y a presque rien à faire ne serait-ce que pour se faire rembourser. Je ne veux plus rien savoir de ces pantalons parce que j’ai aussi découvert que des clients (d’autres poissons) en ont reçu et ils n’étaient pas de la taille commandée, pas extensibles et aucunement imperméables. L’arnaque totale. À cause de ces fumistes, fini, je n’achèterai plus en ligne. J’irai au magasin comme avant. Au moins tu vois qui t’escroque.

PAQUET POUR EMPORTER