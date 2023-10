Lettre des six ex-PM: une initiative de l’Institut de cardiologie de Montréal, admet Marois

Si elle ne regrette pas son geste, Pauline Marois admet que c’est l’Institut de cardiologie de Montréal qui a initié la sortie publique des six ex-premiers ministres contre la réforme caquiste du système de santé.

«Moi, j'ai été contacté par un des animateurs de tout ça, mais ça vient des institutions elles-mêmes, a-t-elle reconnu samedi, en marge du Conseil national du Parti québécois. Je sais qu'Éric Bédard est un de ceux-là qui m'a parlé. J'ai parlé à Lucien Bouchard».

L’ancienne première ministre a toutefois tenu à préciser qu’elle est en mesure de prendre ses propres décisions. «Je suis assez grande. J'ai assez d'expérience, a-t-elle insisté. On l’a fait au nom des établissements, on ne le fait pas au nom de quelconque personnes cachées derrière les rideaux».

Notre Bureau parlementaire a révélé cette semaine que la lettre des anciens PM invitant François Legault à reculer sur sa réforme de la santé, notamment afin de conserver l’indépendance des centres de recherche et des fondations, a été pilotée par l’Institut de cardiologie de Montréal, qui entretient d’importants liens financiers avec la famille Desmarais. Éric Bédard est président du conseil d’administration de l’Institut et associé directeur dans l’important cabinet d’avocats Fasken.

Comme l’écrivait Le Journal en 2020, la riche famille Desmarais finance largement l’Institut de cardiologie. Mais les propriétaires de Power Corporation y possèdent également des intérêts financiers importants, comme le développement d’un médicament nommé dalcetrapib, développé à partir de recherches subventionnées effectuées par ses chercheurs.

Commissaire au lobbyisme

Le commissaire au lobbyisme a invité les six anciens premiers ministres à faire preuve de plus de transparence au sujet des intérêts qu’ils défendent dans le cadre de leur sortie publique cette semaine. Selon Me Jean-François Routhier, ces ex-politiciens devraient montrer l’exemple, même si la loi sur le lobbyisme ne s’applique pas expressément à leur cas puisque leurs démarches ont été faites de façon bénévole.

«Au moment où on s'engage dans cette démarche-là, on le fait en toute transparence, en toute honnêteté et surtout, par conviction profonde que le système de santé serait mieux servi», a réagi Pauline Marois, qui ajoute que tout était conforme à la loi sur le lobbyisme.

L’ancienne première ministre ne regrette rien. «Je crois que c'est une cause valable». Selon elle, les centres de recherche et les fondations doivent avoir plus d'autonomie pour être capable d'assumer pleinement leurs responsabilités.