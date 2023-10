Makhmudov l’emporte en 70 secondes

Arslanbek Makhmudov ne s’est pas éternisé dans l’arène en remportant son duel face à Junior Anthony Wright par K.-O. technique dès le premier round samedi.

Dans un gala présenté à Ryiad en Arabie saoudite, samedi, Makhmudov (18-0-0, 17 K.-O.) a envoyé Wright (20-5-1, 17 K.-O.) au tapis après seulement 48 secondes à l’aide d’une puissante combinaison droite-gauche. Wright s’est relevé, mais était ébranlé.

Quelques secondes plus tard, Makhmudov a terrassé son adversaire d’une violente droite, ce qui a incité l’arbitre Steve Gray à s’interposer pour mettre un terme au duel après seulement 70 secondes.

Le boxeur russe établi au Québec a donc conservé sa ceinture de champion poids lourd de la NABF en plus de mettre la main sur le titre vacant de champion intercontinental de la WBA.

Pas de taille

Le gros boxeur de 34 ans a à peine eu le temps de commencer à transpirer avant que le combat ne soit terminé.

Wright a tenté de prendre l’initiative en étant l’agresseur dès les premières secondes, mais aussitôt que Makhmudov a été en mesure de laisser partir sa droite, il a pris le contrôle du ring.

Le protégé d’Eye of the Tiger Management était visiblement trop gros et trop fort pour son adversaire, qui est d’abord et avant tout un mi-lourd qui a changé de catégorie de poids.

Plus vieux de trois ans, Wright s’est incliné à quatre reprises à ses neuf derniers combats. Cette défaite pourrait bien être son chant du cygne.