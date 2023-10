Météo : chute drastique des températures cette fin de semaine

La matinée de samedi s’annonce anormalement chaude en comparaison aux températures prévues pour le reste de la fin de semaine et de la semaine à suivre.

Une chute drastique du mercure est également prévue partout au Québec d’ici la fin de la journée, selon les données d'Environnement Canada.

Des températures entre 15 et 19 degrés sont prévues en Estrie, en Outaouais, dans la région de Montréal jusqu’à Québec pour débuter la fin de semaine. Malheureusement, un ciel bien couvert ainsi que des averses intermittentes seront également de mise.

Les régions du Saguenay, de Charlevoix et de la Gaspésie devraient voir des températures semblables, entre 10 et 15 degrés, cependant accompagnées de petits orages au courant de la journée.

Toujours plus frileuse, l’Abitibi-Témiscamingue devrait recevoir ses précipitations sous forme de neige, avec des températures avoisinant les 0 degrés Celsius.

Le reste de la province ne devrait pas tarder à rejoindre les Témiscabitibiens dans la nuit de samedi à dimanche suite à une chute impressionnante du mercure, les températures attendues sont entre 1 et -3 degrés pour le sud du Québec et des températures jusqu’à -6 en se dirigeant plus au nord.

Le reste de la fin de semaine ainsi que la semaine à suivre s’annonce tout aussi froide.