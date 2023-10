«On le fait pour nous» – Le duo Demain Déluge sur l’album instrumental «Nos terrains vagues»

C’est autour de jasettes, de synthétiseurs, de pédales d’effets et d’une volonté d’exploration, que le duo Demain Déluge, constitué de Benoit Pinette (Tire le coyote) et Marc-André Landry, est né. Ce cheminement plein de liberté mène au premier album instrumental Nos terrains vagues.

«On s’entend qu’en tournée, il y a plus d’heures de camion que de spectacles!», lance Benoit Pinette, 42 ans, en riant. Avec Marc-André Landry, le bassiste de son projet Tire le coyote qui collabore aussi avec Matt Holubowski et Antoine Corriveau, les discussions de route sont devenues de belles occasions de créer.

«On est deux mélomanes aguerris. On s’est rendu compte qu’on avait le goût d’explorer d’un point de vue sonore. On s’envoyait des pistes, on traînait du matériel en tournée... Un jour, je me suis tourné vers Marc-André: “Heille, on fait un disque.” C’est devenu un défi.», dit Benoit Pinette en racontant la genèse de cet album instrumental et ambiant.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Pour ce fameux défi, les musiciens n’ont joué d’aucun de leurs instruments habituels sur les neuf pièces vaporeuses et mystérieuses. Nos terrains vagues, lieu d’expérimentations, porte bien son nom.

«Tout a été fait à partir de synthétiseurs, de logiciels et d’une dizaine de pédales d’effets. L’idée était que tout est possible. Il y a eu beaucoup d’essais-erreurs, de superposition de couches sonores. On a tout de même essayé de garder ça minimaliste. On a été dans des zones étonnantes.»

Exactement le but de Demain Déluge, selon Marc-André Landry: «Ce duo existe pour se surprendre», explique le musicien, qui fait également partie du duo instrumental Tsuki Mauro.

Des talents complémentaires

Au fil de la discussion, les musiciens complètent souvent leurs phrases. Il faut dire qu’en plus du projet Tire le coyote – dont le prochain album sera co-réalisé par Benoit Pinette et Marc-André Landry – et Demain Déluge, les artistes ont travaillé ensemble sur de la musique pour des documentaires et des expositions.

«C’est rare qu’on ne soit pas d’accord sur la musique, confie Marc-André Landry. On a une énergie qui se complète bien. Je suis du genre à passer deux jours sur une pièce, à changer une note de temps en temps. Benoit est plus rapide dans la prise de décision que moi.»

«Marc-André, en plus de ses connaissances techniques, est le gars le plus sweet avec qui travailler. Dès que j’ai une idée, il est prêt à essayer. Et il va la mener jusqu’au bout, quitte à rebrousser chemin», ajoute Benoit Pinette.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Alors qu’aucun spectacle n’est prévu pour Demain Déluge, les gars sont très terre-à-terre face à Nos terrains vagues. «On le fait pour nous. On ne s’attend pas à ce que ça devienne l’album de l’année que tout le monde va écouter», admet Benoit Pinette en riant. «On a une volonté de garder ça intime et que les bonnes personnes écoutent cet album, sans forcer quoi que ce soit, poursuit-il. L’idée est d’évoquer quelque chose, mais qui sera différent pour chacun.»

«Ce qui est prévu, c’est d’en faire un autre, ajoute Marc-André Landry. On a bien aimé ça. On apprécie aussi beaucoup la musique à l’image, ça nous allume tous les deux.»

Qui sait, Demain Déluge deviendra peut-être même une carte de visite. «Depuis la sortie des extraits, on a déjà eu des offres», raconte Benoit Pinette.

Nos terrains vagues de Demain Déluge, disponible le 27 octobre.