Palestine et Israël, le triomphe de la barbarie!

J’ai hésité avant de rédiger cette chronique, car j’ai une sensibilité pour la cause palestinienne depuis fort longtemps. Cependant, l’attaque du Hamas, le 7 octobre dernier, m’a choqué au plus haut point.

L’organisation terroriste a massacré des civils israéliens parmi lesquels on retrouvait des nourrissons, des enfants et des personnes âgées. C’étaient des gens innocents qu’on a liquidés pour semer la peur.

Je m’expliquais mal que les Palestiniens ne prennent pas leur distance face à un attentat qui fait reculer leur cause pour au moins la prochaine décennie. Les bombardements sur la bande de Gaza m’ont toutefois rappelé que ceux-ci subissent l’oppression israélienne depuis des décennies. Ils ont aussi vécu quelques massacres de leur population, entre autres, à Sabra et à Chatila.

Les tueries de milliers de civils palestiniens et israéliens ces derniers jours choquent et n’incitent pas à choisir un camp ou l’autre, comme le voudraient certains États et politiciens. La complaisance du monde occidental à l’égard d’Israël et l’arrogance du monde arabe pour l’État hébreu n’augurent rien de bon pour la paix.

Défense et existence

Le soutien inconditionnel des États-Unis à l’égard d’Israël constitue probablement la principale cause d’une poudrière permanente au Moyen-Orient.

L’administration étatsunienne réagit promptement aux attaques contre Israël en clamant son droit de se défendre tout en demeurant muette sur l’implantation de colonies sauvages en Cisjordanie et les contraintes démesurées imposées dans la bande de Gaza.

Le sionisme trône dans les hautes sphères gouvernementales israéliennes sans que l’Occident le déplore. C’est l’existence même des Palestiniens qui est en cause sans que nous entendions les États-Unis clamer le droit d’exister pour la Palestine.

Israël occupe illégalement des territoires sans se plier aux nombreuses résolutions de l’ONU qui les somme de s’en retirer ou de mettre fin à la colonisation.

Le comportement d’Israël et des États-Unis ne peut servir d’excuse aux Hamas pour les atrocités commises, cela permet toutefois de saisir la détresse et le ressentiment qui animent les Palestiniens.

Si les Juifs ne peuvent aller ailleurs qu’en Israël pour vivre en sécurité, il devrait en être ainsi pour les Palestiniens avec leur propre État.

Vivre en paix

Même si certains prétendent qu’Israël est un État illégal, il constitue aujourd’hui un État de fait qui ne disparaîtra pas. Le monde arabe doit le reconnaître sur la base de son territoire original.

Rapidement, la communauté internationale doit contribuer à définir les frontières d’un État palestinien.

Les colonies sauvages doivent être démantelées sous la pression des États-Unis et de leurs alliés.

L’exigence d’un cessez-le-feu et la reprise de négociation de paix devraient être au premier rang des préoccupations du gouvernement canadien.

Finalement, il ne faudrait pas laisser Israël mettre à sa botte les institutions internationales comme il voulait le faire en réclamant le départ du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, suite à la compréhension qu’il a manifestée à l’égard des doléances palestiniennes!