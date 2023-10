Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 29 octobre qui valent le détour.

Soccer: Lille OSC c. AS Monaco

AFP

L’AS Monaco, deuxième, se déplace sur la pelouse de Lille, cinquième. Les deux équipes sont sur une bonne lancée depuis peu, et, par une victoire, les hommes de Paulo Fonseca pourraient revenir à deux points de leurs adversaires du jour. Les deux formations nous ont habitués à beaucoup de buts lorsqu’elles s’affrontent. En effet, lors des quatre derniers duels entre ces équipes, elles ont toutes les deux marqué à trois reprises. On a ainsi eu droit à des pointages de 0 à 0, de 4 à 3, de 2 à 1 et de 2 à 2. L’affrontement devrait être serré, mais on peut une fois de plus s’attendre à des buts dans cette rencontre.

Résultat: Plus de 3,5 buts – 2,40

Soccer: Manchester City c. Manchester United

AFP

Les matchs entre les deux clubs de Manchester sont toujours très attendus, et ils nous offrent très souvent un beau spectacle. Les «Red Devils» vont mieux par les temps qui courent, mais Manchester City est clairement le favori pour ce duel, avec raison. Les joueurs d’Erik ten Hag n’ont obtenu qu’un gain lors des cinq derniers matchs face à leurs rivaux de toujours. D’ailleurs, au moins trois buts ont été marqués dans les quatre dernières joutes entre les deux clubs.

Résultat: Manchester City et plus de 2,5 buts – 2,35

Hockey: Wild du Minnesota c. Devils du New Jersey

Getty Images via AFP

Les choses ne vont pas très bien pour le Wild, les coéquipiers de Kirill Kaprizov n’enregistrant qu’un gain lors des cinq dernières parties. À l’inverse, les Devils, même s’il y a place à l’amélioration, sont sur une bonne séquence de trois victoires en quatre joutes. La formation du Minnesota a l’habitude d’encaisser beaucoup de filets en ce moment, et affronter une attaque aussi dévastatrice que celle du New Jersey n’est pas forcément le meilleur cadeau du monde lorsqu’on essaie de se relancer.

Résultat: New Jersey gagne en temps réglementaire – 1,80