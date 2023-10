Perte de poids: le jeûne intermittent, un nouveau régime à la mode

Les régimes amincissants ont gagné en popularité au cours des dernières années, mais voilà qu’après la diète keto, le jeûne intermittent devient une option de plus en plus en vogue auprès de ceux qui souhaitent perdre du poids.

Le jeûne intermittent consiste à limiter les moments où on peut manger. C’est lors de ces périodes – généralement de huit heures – qu’on peut manger sans compter les calories.

«En gros, cela ne fait que réduire notre consommation alimentaire, ce qui entraîne une perte de poids», a expliqué à Global News Krista Varady, professeure de nutrition à l’Université de l’Illinois à Chicago.

Cette dernière, qui a fait plusieurs études sur le sujet, a précisé que les gens souffrant d’obésité peuvent généralement perdre jusqu’à 50 lb. De plus, ce type de régime peut aider les personnes ayant d’autres conditions médicales, comme de la haute pression ou bien le diabète.

Par ailleurs, une récente étude a montré que les patients atteints de diabète de type 2 qui se limitent à manger entre midi et 20h ont vu leur taux de sucre baisser. «La principale chose que nous constatons réellement, même chez les personnes sans diabète de type 2, est une amélioration de la régulation de la glycémie», a indiqué Mme Varady en précisant que l’étude était «petite et qu’elle devrait être suivie de plus grandes».

Il est important de consulter un spécialiste avant d’entamer un régime afin de s’assurer que ce dernier est bel et bien adapté à la personne qui le suit.

«Les régimes restrictifs à la mode peuvent nuire à votre santé, même si vous les suivez pendant une courte période [...] Avant d’adopter un nouveau régime ou de prendre un supplément, consultez un diététiste pour savoir si ce changement vous convient», a averti le gouvernement via le site du guide alimentaire canadien.

De son côté, le professeur au département des sciences nutritionnelles de l’Université de Toronto David Jenkins souligne que le jeûne intermittent est souvent plus optimal chez les personnes ayant un horaire régulier de 9h à 17h.