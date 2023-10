Priscilla Presley : «Elvis était très gentil, très doux. Il a été l'amour de ma vie.»

Sofia Coppola a utilisé les mémoires de Priscilla Presley pour en tirer Priscilla, long métrage avec Cailee Spaeny dans le rôle-titre et Jacob Elordi dans celui d’Elvis Presley.

Tourné l’an dernier à Toronto, Priscilla «montre toutes les étapes de l’adolescence et de la vie d’une jeune femme dans un monde amplifié, un peu comme dans Marie Antoinette», a indiqué Sofia Coppola au magazine Vogue.

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS

Car, confie la scénariste qui s’est inspirée de l’autobiographie Elvis and Me, réalisatrice et coproductrice – avec Priscilla Beaulieu Presley –, «j’ai été frappée par le fait que le cadre est insolite et pourtant, elle vit toutes les étapes par lesquelles passent toutes les jeunes filles. Elvis et Priscilla sont un couple légendaire, mais nous ne savons que peu de choses de son point de vue», a-t-elle souligné lors de la conférence de presse de présentation du film lors du Festival de Venise, où Cailee Spaeny a remporté la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour son rôle de Priscilla.

L’ouvrage, publié en 1985, décrit la rencontre de Priscilla – 14 ans à l’époque – avec Elvis Presley, en 1959. On y découvre ensuite leur romance, leur mariage en 1967, la naissance de Lisa Marie neuf mois plus tard et, finalement, leur divorce en 1973. Priscilla est donc moins un film féministe que l’examen d’un parcours atypique, mais néanmoins «universel» selon le terme employé par Sofia Coppola.

«Je me suis concentrée sur le point de vue de Priscilla. C’est d’ailleurs l’une des choses que j’ai aimées de son livre, elle nous place dans ses souliers. J’ai donc pu me rappeler d’avoir eu cet âge, d’avoir eu le béguin pour un homme plus vieux et une vedette. J’ai pu m’imaginer à sa place et j’ai donc essayé de faire ce film de son point de vue. Ce que j’apprécie du cinéma est que l’on peut vivre l’histoire de quelqu’un d’autre, une histoire très différente de la nôtre», a-t-elle expliqué au parterre de journalistes à Venise.

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS

«L’amour de ma vie»

Présente à la conférence de presse sans être participante, Priscilla Presley a néanmoins tenu à clarifier plusieurs points sur sa rencontre avec Elvis Presley alors qu’elle n’avait que 14 ans et lui 24, ainsi que sur la nature de leur relation.

«C’est très difficile de voir un film sur soi, sur sa vie et sur son amour, a-t-elle dit, visiblement très émue. Nous avons parlé plusieurs fois, Sofia et moi, et je lui ai donné toutes les informations dont elle avait besoin.»

«Mes parents n’ont jamais vraiment compris pourquoi Elvis s’intéressait autant à moi. Lorsque nous nous sommes rencontrés en Allemagne, je l’écoutais et il me confiait tout, il me parlait à cœur ouvert de ses peurs, de ses espoirs et de la mort de sa mère dont il ne s’est jamais remis. J’étais celle qui l’écoutait et qui le réconfortait, c’était vraiment la base de notre relation. Et, même si je n’avais que 14 ans, j’étais plus mûre que ça. Les gens pensent toujours au côté sexuel, mais ce n’était pas ça du tout!»

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS

«Nous n’avons pas eu de relations sexuelles [avant notre mariage]. Elvis était très gentil, très doux, et il respectait le fait que je n’avais que 14 ans. Il a continué à m’appeler quand il est retourné aux États-Unis et cela aussi faisait partie de notre relation, il me racontait ses problèmes. Je ne sais pas pourquoi il m’a fait autant confiance. Je sais qu’il a apprécié le fait que je ne dise à personne que je le fréquentais, pas même à mes amies à l’école. Nous avons construit cette relation jusqu’à ce que, oui, je le quitte.»

«Mais je ne l’ai pas quitté parce que je ne l’aimais pas. Elvis a été l’amour de ma vie. C’était son mode de vie qui me posait problème et toutes les femmes pourront comprendre cela», a-t-elle insisté.

Priscilla prend l’affiche dans les cinémas de la province dès le 3 novembre.