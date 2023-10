Quoi faire à Athènes: 48 heures parfaites dans la capitale grecque

Que vous soyez en transit dans la capitale grecque ou que vous ayez envie de l’explorer plus amplement, cet itinéraire vous propose un bain de culture fascinant à la découverte de ses charmes intemporels.

Mais au-delà de ses vestiges et de ses trésors ancestraux, Athènes saura vous charmer par ses saveurs alléchantes, ses musées en tout genre, ses paysages magnifiques et son énergie bouillonnante.

Unsplash

Voici donc nos bons plans pour un séjour mémorable de deux jours à Athènes, capitale de la Grèce.

JOUR 1

16h - Explorez le cœur animé de la capitale

Erika Tremblay, Agence QMI

En contrebas de l’Acropole, côté nord, le quartier de Pláka vous invite à vous perdre dans son labyrinthe de ruelles pavées afin de vous imprégner de son atmosphère animée. Le secteur le plus ancien de la ville regorge de cafés et de tavernes avec de petites terrasses où prendre un bain de soleil ainsi que de jolies boutiques. Lors de cette agréable balade, attardez-vous plus amplement dans le mini-quartier d’Anafiótika, qui vous charmera à coup sûr avec ses petites rues en escalier et ses maisons ornées de fleurs qui rappellent les paysages des Cyclades, les plus fameuses îles grecques.

Unsplash

18h - Prenez l’apéro sur une terrasse avec vue

Unsplash

De nombreux hôtels des quartiers de Pláka et de Monastiráki possèdent une terrasse sur leur toit vous offrant une vue panoramique sur l’Acropole, plus particulièrement au coucher du soleil. L’Electra Roof Garden fait partie des bonnes adresses à retenir pour profiter d’un apéro inoubliable alors que vous pourrez admirer le joyau historique de la ville qui brille dans toute sa splendeur.

Electra Roof Garden, 18-20, Navarchou Nikodimou

20h - Goûtez à la gastronomie grecque

Erika Tremblay, Agence QMI

Il y a fort à parier que ce cocktail avec vue vous aura ouvert l’appétit, alors replongez dans les rues de Pláka à la recherche d’une adresse où entamer ce séjour à Athènes sur une délicieuse note. Avec sa belle terrasse et son service sympathique, le restaurant Ella Greek Cooking se prête aussi bien à un tête-à-tête romantique qu’à un repas entre amis autour de petits plats à partager. Pieuvre ou poisson grillé, agneau cuit au four à bois, souvlaki de porc et bien plus encore, vous pourrez vous régaler des plats vedettes de la cuisine grecque.

Ella Greek Cooking, 26,Mitropoleos

JOUR 2

8h - Visitez le joyau d’Athènes

Unsplash

Petit conseil: achetez votre billet en ligne et réglez votre cadran aux aurores pour éviter la chaleur et les foules. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site de l’Acropole, qui domine majestueusement la ville, est non seulement l’emblème du pays, mais également le vestige le plus important de la Grèce antique. Cet ensemble monumental est composé de plusieurs bâtiments, dont le fameux Parthénon consacré à la déesse Athéna Parthénos, le temple d’Athéna Nikè, qui commémore la victoire des Grecs contre les Perses, l’Erechthéion, caractérisé par son sublime portique orné de six caryatides (statues de femmes) et l’odéon d’Hérode Atticus, un théâtre qui accueillait environ 5000 spectateurs. Préparez-vous à vous en mettre plein la vue!

Acropole d’Athènes (billet unique ou combiné)

Unsplash

10h30 - Profitez de la plus belle vue sur le Parthénon

Unsplash

Après avoir foulé le sol de l’Acropole, que diriez-vous d’admirer ce site emblématique de plus loin, tout en profitant d’un court moment en nature? La colline de Philopappos (également surnommée colline des Muses) représente un lieu paisible pour vous dégourdir les jambes. Accessible à tous, cette randonnée d’une durée d’environ 30 minutes (aller-retour) vous permettra d’observer une curiosité creusée dans la roche au passage, soit la prison de Socrate, le célèbre philosophe grec.

12h - Flânez autour de la place Monastiráki

Quartier voisin de Pláka, Monastiráki est animé à toute heure de la journée. Commencez par jeter un œil à l’imposante cathédrale d’Athènes, qui vous éblouira avec son architecture byzantine, avant de profiter d’un bain de foule sur la grande place. Vous pourrez ensuite vous arrêter dans l’un des restaurants du quartier pour manger une salade grecque, un souvlaki ou une moussaka. Une fois rassasié, aventurez-vous dans les allées du marché aux puces et dans les boutiques de la rue Ermou, où de belles trouvailles vous attendent.

14h - Découvrez les autres sites emblématiques de la Grèce antique

Erika Tremblay, Agence QMI

En vous procurant un billet combiné pour l’Acropole, vous aurez également accès à six autres sites archéologiques qui mettent en valeur les trésors de la cité antique. Vous pourrez donc consacrer votre après-midi à la visite de l’Agora antique d’Athènes (ancien cœur de la vie politique, administrative, culturelle et sociale), de l’Agora romaine (ancien centre de la vie publique) avec sa magnifique tour des Vents, de la bibliothèque d’Hadrien, qui abritait la vaste collection de livres de l’empereur, et du site de Kerameikos (vaste cimetière et ancien quartier des céramistes). Si vous avez encore un peu de temps, ne manquez pas le Lycée d’Aristote et le temple de Zeus olympien.

21h - Vivez la vie nocturne électrisante

Faites un saut à l’hôtel pour vous reposer un peu avant de vous offrir une soirée festive. Les Athéniens sont reconnus pour avoir le cœur à la fête et vous ne voulez pas quitter la capitale sans goûter à sa vie nocturne animée. Dans le quartier de Psirri, plus la soirée avance, plus la piste de danse du Juan Rodriguez Bar s’enflamme. Avec son décor envoûtant, sa musique rythmée et ses cocktails délicieux, l’établissement vous assure toutes les conditions pour danser jusqu’aux petites heures du matin!

Juan Rodriguez Bar, 3, Pallados

JOUR 3

10h - Déjeunez dans un restaurant branché

Erika Tremblay, Agence QMI

Entamez votre dernière journée dans la capitale grecque autour d’un délicieux brunch afin de reprendre des forces. La terrasse intérieure du restaurant The Clumsies vous offre le cadre idéal pour savourer votre dose de caféine matinale en emmagasinant les rayons du soleil. Situé dans le centre historique, l’établissement primé propose un menu alléchant avec des options classiques, végétariennes et véganes.

The Clumsies, 30, Praxitelous

11h30 - Admirez la place Syntagma avant de faire le plein de verdure

Unsplash

La place centrale et, par le fait même la plus animée, d’Athènes s’étend face au parlement grec. Toutes les heures, il est possible d’y assister à la relève de la garde, près de la tombe du soldat inconnu. Elle est également le point de rencontre des groupes de voyageurs et des manifestants. Ainsi, pour échapper à la foule, rendez-vous dans les allées ombragées du jardin national, où vous pourrez découvrir une variété étonnante de plantes provenant des quatre coins du monde.

14h - Étanchez votre soif de connaissance

Unsplash

La capitale grecque abrite de nombreux musées qui feront le bonheur des amateurs d’histoire et de culture. Si vous êtes fasciné par la Grèce antique, poursuivez votre découverte des vestiges de la cité ancienne au musée de l’Acropole. Le musée archéologique national d’Athènes représente également un incontournable avec sa collection de plus de 20 000 objets. Finalement, le secteur entourant l’avenue Vasilissis Sofias dans le chic quartier Kolonáki regroupe trois grandes institutions culturelles, soit le musée Benaki, le musée d’art cycladique et le musée byzantin et chrétien.

Musée de l’Acropole, 15,Dionysiou Areopagitou

Musée archéologique national d'Athènes, 44, 28is Oktovriou

Musée Benaki, 1, Koumpari

Musée d’art cycladique, 4, Neofitou Douka

Musée byzantin et chrétien, 22, Vasilissis Sofias

Unsplash

À lire aussi