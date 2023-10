Rendez-vous de la drag: «Je ne me tasserais pas», dit Rita Biga

Un événement qui met en valeur la culture drag se tient au Palais des congrès de Montréal, cette fin de semaine, qui permettra de démystifier les préjugés.

Avec la montée de l’intolérance envers les personnes trans et les nombreuses manifestations contre l’enseignement de la théorie du genre, l’événement prend tout son sens cette année, selon Rita Baga.

«C’est correct de manifester. Où je trouve ça plus épeurant et alarmant, c’est quand il y a une régression des droits des communautés de la diversité sexuelle et genre, parce que notre existence n’est pas un frein à la vôtre», exprime-t-elle.

Elle invite ses détracteurs à ne pas s’acharner sur le sort des drag queens: «Je ne me tasserais pas.»

Les organisateurs se félicitent que l’exposition n’a pas été le théâtre de manifestations à l’extérieur de l’enceinte.

TVA Nouvelles

Un porte-parole du «Rendez-vous de la drag» reconnait avoir eu plusieurs inquiétudes avant l’ouverture de l’événement.

«C’est sûr que c’est un pied de nez pour les manifestants [...] La scène drag est très présente. C’est une des plus vivantes en Amérique. La scène drag de Montréal est reconnue. On veut montrer au public que l’art de la drag s’adresse à tout le monde», souligne Yanick Brouillette.

Une remise de prix et un gala concluront le «Rendez-vous de la drag», dimanche soir.

TVA Nouvelles

*Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus*