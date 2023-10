Une approche différente pour faire réagir les chevreuils

Une des chasses aux gros gibiers les plus populaires, soit celle du cerf de Virginie à l’arme à feu, débutera le 11 novembre prochain pour une période de 9 à 16 jours selon les zones.

Il existe plusieurs façons d’augmenter ses chances lorsqu’on tente de prélever un cervidé.

On peut par exemple faire du rattling, aussi appelé cornaillage, technique qui consiste à entrechoquer de cornes de cerf pour imiter un affrontement physique. Le grunt, ou grognement, est un appel vocal de confrontation dans certains cas et d’apaisement dans d’autres. Le bleet, ou bêlement, qu’on obtient en pivotant un appeau cylindrique à 180 degrés indique, pour sa part, aux bucks qu’une femelle est prête à passer à l’acte.

Toutes les approches olfactives ont également fait leurs preuves, que ce soit l’application de leurres sexuels, d’urine synthétique de provocation, de faux grattages, de lignes d’odeur, de la technique du huit, etc.

Factice

Lorsqu’on tente de berner visuellement des oiseaux migrateurs, on dispose des imitations de canards et d’outardes au sol. Cela crée une scène invitante et rassurante.

Depuis quelques années, certains guides et nemrods expérimentés se servent d’un panache. Ils grattent les arbres et ils se le positionnent ensuite à la hauteur de la tête pour littéralement reproduire un opposant qui s’introduit dans le harem d’un orignal jaloux.

Au chevreuil, mis à part le truc de se servir d’une guenille blanche ou d’abaisser sa main vers le bas et de la balancer de gauche à droite pour imiter la queue d’un cerf tranquille, serein et non stressé par votre présence, il n’y a pas beaucoup d’autres astuces.

Notion du temps

Comme la plupart des autres animaux, le chevreuil n’est pas affecté par le temps. Il peut prendre cinq minutes, comme deux heures pour se déplacer d’un point A à un point B. Il analyse son secteur avant de s’y aventurer et envoie souvent lâchement les femelles et les veaux en éclaireurs. Il se positionnera fréquemment à l’orée du bois et ne bougera pas, à moins que quelque chose le dérange, l’excite ou le fasse enrager, comme l’intrusion sur son territoire d’un mâle prétendant voulant prendre sa place ou d’une biche réceptive.

L’utilisation d’un appelant pourrait non seulement le charmer, l’intriguer ou l’exaspérer, mais chose certaine, cette distraction vous aidera à ce qu’il suspecte moins votre présence dans les parages.

Pour les bricoleurs

Il est possible de recréer la silhouette d’un mâle ou d’une femelle. Sur une feuille de contreplaqué, découpez, du mieux que vous le pouvez, la forme d’un cerf et peignez de manière réaliste un cervidé. De loin, il faut s’y méprendre. Dites-vous que vous obtiendrez les résultats à la hauteur de votre talent. C’est pour cette raison que plusieurs adeptes optent pour des versions commerciales. Vissez un tuyau au centre qui servira de pivot. Puis, enfoncez une tige métallique dans le sol. Le but recherché est que votre decoy (leurre) tourne au rythme des vents pour lui conférer un look plus naturel.

Pour la pratique

Plusieurs manufacturiers tels Rinehart, Zone T3, Montana, etc., proposent des cibles animalières très réalistes. Leurs formes et leur apparence générale sont quasi identiques. Non seulement leur taille est parfaite pour la pratique du tir à l’arc ou à l’arbalète, mais on peut en plus l’installer sur le site de chasse comme leurre visuel. Sachez toutefois que leur poids et leur construction peuvent rendre le transport beaucoup plus ardu.

Si vous avez décoché des centaines de flèches dans la zone vitale et qu’elle semble endommagée à ce niveau, il serait peut-être astucieux de la remplacer le cas échéant.

Les reproductions

Plusieurs entreprises proposent des modèles d’appelants spécialement conçus pour berner les cerfs. Dans bien des cas, à moins d’être tout près, leur apparence est totalement identique. C’est à s’y méprendre. Ci-dessus, vous trouverez quelques versions qui pourraient vous aider à déjouer les bêtes ciblées.

FLAMBEAU

Le Outdoors 5965MS Boss Buck est un modèle plein corps 3D en plastique moulé qui ne pèse que 9,25 kilos. Les membres, la tête et les bois peuvent être logés dans la portion de la cage thoracique pour faciliter le transport.

Photo courtoisie

PRIMOS

Le Scar deer decoy est selon moi le plus réaliste des appelants, car sa tête et sa queue bougent librement au gré des bourrasques de vent, ce qui lui confère un aspect encore plus naturel, provoquant et intrusif. Toutes les pièces se rangent à l’intérieur du corps d’un poids total de 7,7 kilos, pour simplifier les déplacements.

Photo courtoisie

MONTANA

Le Estrus Betty reproduit à merveille une biche en chaleur dans une position on ne peut plus subjective. Cette silhouette pliable, pesant moins d’un kilo, se déploie et s’installe en quelques secondes.

Photo courtoisie

Trucs et astuces

Lorsqu’on se sert d’un appelant, peu importe le modèle, il ne faut pas lésiner sur les détails. En tout premier lieu, il doit avoir l’air le plus naturel possible. Éliminez toutes les odeurs négatives avec du Nok Out, puis aromatisez le tout avec des leurres olfactifs correspondant au sexe du decoy. Assemblez-les et manipulez-les avec des gants de caoutchouc pour ne pas laisser de senteurs humaines. Installez vos imitations au petit matin et repartez avec, le soir venu. Vous voulez être sur place lors de toutes interactions. Placez votre chevreuil factice dans un endroit ouvert, visible à quelques centaines de mètres de sa position. Pour ajouter de la vie à votre appelant, étant donné qu’il est continuellement immobile, collez des petites plumes brunâtres derrière ses oreilles. Ainsi, le vent les fera bouger lentement au gré des rafales.

