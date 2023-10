Une marge de manoeuvre de 10 milliards $ pour Québec

De toutes les provinces, c’est le Québec qui dispose de la politique budgétaire la plus viable à long terme, soit d’ici 2097!

C’est ce que laisse entendre le Directeur parlementaire du budget (DPB) dans son récent Rapport sur la viabilité financière du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, des gouvernements locaux (municipalités), des régimes de retraite publics (RPC et RRQ).

Selon le DPB, le gouvernement de François Legault dispose présentement d’une marge de manœuvre financière qui lui permettrait d’augmenter ses dépenses ou de réduire les taxes et impôts de l’ordre de 1,8% du PIB du Québec, soit de 10 milliards $. Ce montant de 10 milliards $ (en dollars courants) augmenterait par la suite au rythme de croissance du PIB.

Avec l’entrée en vigueur de cette hypothétique hausse des dépenses ou réduction d’impôt de 10 milliards $, le gouvernement du Québec réussirait quand même à stabiliser la dette nette du gouvernement (en pourcentage du PIB) à long terme.

Écoutez le segment économie avec Michel Girard via QUB radio :

Et qu’en est-il de l’Ontario? Aussi étonnant que cela puisse paraître, la politique budgétaire actuelle du gouvernement ontarien de Doug Ford n’est pas viable à long terme, selon l’étude du DPB.

«Des hausses d’impôt ou des réductions de dépenses permanentes représentant 0,2% du PIB [1,8 milliard $, en dollars courants, augmentant en fonction du PIB par la suite] seraient nécessaires pour stabiliser la dette nette du gouvernement à long terme [en proportion de l’économie].»

Bien des lecteurs doivent se demander: «Est-ce trop beau pour être vrai, cette surprenante marge de manœuvre de 10 milliards $ de la politique budgétaire du gouvernement du Québec, alors que le gouvernement ontarien, lui, se retrouve en manque de 1,8 milliard $?»

Rassurez-vous. À titre d’agent fédéral indépendant et non partisan, le Directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, relève du Parlement canadien et non d’un ministre du gouvernement de Justin Trudeau. Voilà pourquoi ses rigoureuses analyses économiques et financières indépendantes et impartiales sont prisées par l’ensemble des parlementaires.

Photo d'archives, Agence QMI

D’OÙ PROVIENT «NOTRE» MARGE DE MANŒUVRE?

À vrai dire, on en paye le prix! En 2022, selon l’étude du DPB, les Québécois ont versé dans les coffres du secteur public (gouvernement, municipalités, etc.) en impôts et en taxes de tout acabit l’équivalent de 28,9% du PIB, soit 159 milliards $.

De toutes les provinces, l’État québécois remporte la palme des «revenus autonomes» que l’on siphonne directement des poches des ménages.

Alors que l’on a versé en revenus autonomes (impôts, taxes) quelque 28,9% de notre PIB, les Ontariens se faisaient éplucher le portefeuille à hauteur de seulement 21,9% de leur PIB.

Dans les autres provinces canadiennes, voici le pourcentage du PIB que représentaient en 2022 les revenus autonomes versés à leurs gouvernements respectifs:

16,21% en Alberta

20,5% au Manitoba

23,4% en Colombie-Britannique

21,2% en Saskatchewan

20,9% à Terre-Neuve-et-Labrador

21,1% à l’Île-du-Prince-Édouard

21,5% au Nouveau-Brunswick

25,0% en Nouvelle-Écosse

Comme vous le voyez, la plus «gourmande» des provinces, c’est le Québec, alors qu’il domine largement au chapitre des revenus autonomes tirés des impôts et des taxes.

CELA DIT...

Tout n’est pourtant pas rose au Québec. Ainsi, selon le DPB:

Les perspectives de croissance démographique à long terme du Québec sont inférieures à la moyenne nationale.

À long terme, la croissance du PIB réel de la province devrait être inférieure à la moyenne nationale.

Cette situation est principalement due à une croissance plus faible de la productivité du travail et à une stagnation de la croissance du nombre total d’heures travaillées.

L’IMPORTANCE DES TRANSFERTS FÉDÉRAUX

Mais comme les revenus tirés des transferts fédéraux (dont les augmentations des droits à péréquation par rapport à la taille de l’économie provinciale) compensent largement l’augmentation des dépenses de santé, le Québec restera viable, aux yeux du DPB!

Les transferts fédéraux encaissés par Québec représentaient 5,7% du PIB en 2022. Et en 2097, le DPB a calculé qu’ils représenteront 6,7% du PIB.

Selon les projections du DPB, les recettes provinciales du Québec (34,6% du PIB en 2022; 35,5% en 2097) dépassent les dépenses de programme (32% du PIB en 2022; 33% en 2097).

Voilà pourquoi le Québec jouit d’une bonne viabilité financière à long terme.

LEGAULT AIDERA-T-IL LES MOINS NANTIS?

Avec sa marge de manœuvre de 10 milliards $, le gouvernement Legault a ainsi les moyens financiers d’améliorer notamment le sort des ménages à faible et à moyen revenu, lesquels tirent le diable par la queue en raison de la hausse de l’indice des prix à la consommation.

Ça dépasse l’entendement de voir qu'un Québécois sur dix doit recourir à une banque alimentaire chaque mois!

Croisons les doigts pour que l’argentier du gouvernement, le ministre des Finances Éric Girard, fasse preuve d’empathie financière envers les moins nantis lors de sa mise à jour économique du 7 novembre prochain.