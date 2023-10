Victoria's Secret renoue avec la grande beauté

Il y a quelques années, Victoria's Secret, la célèbre marque de lingerie féminine, avait entrepris un virage esthétique: elle voulait s’affranchir des mannequins magnifiques, les fameux anges de Victoria's Secret, et les remplacer par des mannequins apparemment plus représentatifs, au nom de la diversité corporelle et du combat néo-féministe.

Déconstruction

Victoria's Secret voulait devenir un symbole de la révolution woke, en soumettant la lingerie aux critères de l’idéologie équité-diversité-inclusion. Les patrons expliquaient que la compagnie ne devait plus voir la lingerie à travers les yeux des hommes mais à partir des besoins des femmes.

Mais cette révolution n’a pas eu les effets escomptés. L’entreprise en a payé le prix financièrement.

Il était facile de le prévoir: qui, sérieusement, avec envie d’embrasser l’esthétique de la déconstruction propre à la gauche woke, qui voudrait nous faire croire qu’un individu flasque aux cheveux mauves, rejetant tout à la fois la masculinité et la féminité, et conspuant l’élégance, est la nouvelle représentation de la beauté?

De temps en temps, le réel reprend ses droits.

Et quoi qu’on en dise, les hommes ne sont pas tous également beaux, et les femmes ne sont pas toutes également belles. Et la beauté n’est pas non plus seulement dans l’œil de celui qui regarde.

Égalitarisme

Il y a plusieurs manières d’être belles, mais la beauté et la laideur ne sauraient se confondre. Mais la beauté heurte, car elle est inégalitaire. Il en est de même du désir que suscitent certains, et que suscitent moins d’autres.

Nous ne partons pas tous du même point de départ: en ces matières, il n’y aura jamais d’égalité des chances. C’est ainsi.

Ce qui ne veut pas dire que chacun ne peut pas faire un effort, s’améliorer, et rêver, à partir de modèles qui inspirent.

Victoria's Secret vient de s’en rendre compte, et c’est tant mieux.